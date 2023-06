”Sunt pe butoiul de pulbere” Cu ce se confruntă Vica Blochina după ce și-a micșorat stomacul? Fosta lui Pițurcă are interdicții clare puse de medic, dar pare că nu poate ține cont de ele

In articol:

Vica Blochina a avut mereu o imagine de zile mari, fiind atentă la cum arată și la ce pune pe ea. Ceea ce a făcut-o să fie întotdeauna printre divele care nu duc lipsă de pretendenți.

Dar, pentru că nu se mulțumea cu ce vedea în oglindă, nu de mult, fosta balerina a apelat la o operație prin care și-a micșorat stomacul.

Vica Blochina, ispitită după operație de atmosfera de vacanță

Vedeta spune că a luat această decizie, după ce a constatat că nici o dietă nu dă rezultate, luptându-se cu câteva kilograme în plus încă de pe vremea când avea 25 de ani.

Astfel, după această intervenție, acum ținta fostei lui Victor Pițurcă este să piardă în jur de 15 kilograme.

„ Eu nu mă urc pe cântar la mine acasă, pentru că mi-e frică. Nu mă lasă, încă, nici doctorul, mă urc doar la el în cabinet. Ținta mea după această operație este să slăbesc 15 kilograme. Foarte multă lume și-a făcut intervenția asta, dar mulți nu vor să recunoască. Eu mereu am avut ambiție în ceea ce privește kilogramele. Toată viața mea am stat numai pe regimuri, diete, detoxuri. Pur și simplu, am simțit că nu mai pot cu dietele astea. Nu am putut să-mi mai reglez greutatea de la 25 de ani, de atunci tot țin regimuri încontinuu. Aveam nevoie pentru confortul meu psihic să slăbesc, nu că mi-ar fi zis cineva că sunt grasă, Doamne ferește!”, a povestit Vica Blochina, conform Click.

Ea spune că dacă va ajunge să piardă în greutate atât cât își dorește, acest lucru nici nu va lăsa urme pe trupul său, ceea ce o bucură enorm.

Însă, până acolo trebuie să treacă anumite probe ale timpului, căci medicul care a operat-o i-a pus limite clare.

Limite pe care cu greu nu le trece, conștientă fiind de rezultatul pe care vrea să-l vadă în cele din urmă. Doar că, mai precizează ea, dacă de la mâncare se mai abține, căci ușor, ușor începe să își diversifice meniul, pentru că se apropie vacanța, Vica spune că marea sa problemă abia acum apare.

Și anume, aceea că printre interdicțiile pe care le-a primit de la medic se numără și faptul că nu are voie să consume deloc alcool.

Iar acest lucru pentru ea este aproape imposibil, căci spune că atmosfera de pe insula din Grecia pe care va ajunge, cu siguranță o va împinge către vreun pahar.

„ Nu este o operație grea, este destul de ușoară. Dacă slăbesc acum 15 kilograme nu se lasă nici pielea. E tocmai bine. În momentul acesta, sunt pe butoiul cu pulbere! Îmi vine să mănânc orice și pe oricine, dar nu mai poți! Prima săptămână am stat numai pe supe clare, acum sunt pe piureuri, chestii pasate ca la bebeluși și, după o lună, pot să încep să ciugulesc. Nu am avut deloc dureri. Ca senzație e ca o mică arsură, o gastrită. Am însă restricții! Beleaua mare e că încep acum vacanțele și eu trebuie să merg la Mykonos și nu am voie deloc alcool. Nu pot să beau și eu o Tequilla. La asta nu cred că rezist! Nu se poate!”, a mai mărturisit blonda.