Vica Blochina nu va lipsi de la nunta Mariei Constantin și a lui Robert Stoica: "Au devenit ca familia mea". Ce spune despre zvonurile privind domnișoarele de onoare | EXCLUSIV

Maria Constantin și Robert Stoica au început deja să numere zilele până la nuntă. Ce-i drept, a mai rămas doar puțin până când artista și iubitul ei își vor uni destinele și doar câteva săptămâni până la momentul în care va avea loc marea petrecere.

Invitați de seamă și artiști de renume vor cânta la petrecere, iar nașii sunt prieteni extrem de buni ai cuplului. Maria Constantin a gândit o petrecere cu tematică, așa că la nunta toată lumea ca trebui să vină îmbrăcată în alb. Culoarea a fost impusă pentru toți invitații, fără excepție, iar petrecerea va fi un cu show-uri live de gătit, în aer liber, cu bucate alese și băuturi fine. Vica, buna prietenă a Mariei, va fi și ea prezentă la eveniment, iar în urmă cu câteva săptămâni s-a zvonit că ar urma să fie chiar domnișoară de onoare.

Vica Blochina, prezentă la nunta Mariei Constantin

Vica Blochina nu va lipsi de la marele eveniment. Vedeta și artista sunt bune prietene așa că fosta balerină se numără printre invitații de seamă de la petrecere.

În urmă cu câteva săptămâni, în presa s-a scris chiar că Vica fi una dintre domnișoarele de onoare ale Mariei Constantin, însă frumoasa blondă ne-a lămurit și ne-a asigurat că sunt doar zvonuri. Pe cele două le leagă o frumoasă prietenie, iar Maria și Robert i-au devenit ca o familie Vicăi, după cum ne-a dezvăluit chiar ea.

"Nu o să fiu domnișoară de onoare. Cum să fiu domnișoară de onoare cu 10 ani mai mare ca Maria?! Maria cu Robert au devenit aproape familia mea, suntem super apropiați, o să fiu alături de ei la nuntă, dar nu am să fiu domnișoară de onoare", a explicat Vica Blochina, pentru WOWbiz.ro.

Maria Constantin nu are emoții pentru ziua nunții

Artista se pregătește intens pentru marele eveniment. Vedeta nu are emoții pentru ziua cu pricina, tocmai pentru că fiecare detaliu a fost pus la punct așa cum se cuvine. Maria Constantin știe foarte bine ce vrea să facă și ce la nuntă, dar și ce bucate tradiționale, ori senzaționale, vor fi servite în ziua cea mare.

Citește și: Ella, poza care a „scandalizat” pe toată lumea, după ce s-a întâlnit cu Vica Blochina! Întrece orice imaginație ce au putut observa oamenii

"Nu am emoții, dar mai suntem cu pregătirile. Am rezolvat tot ceea ce ține de nuntă. Le-am cam stabilit pe toate și organizat, dar m-am apucat eu de ceva timp să îmi fac dantura și vreau să fie zâmbetul acela perfect. Eu țin foarte mult la dantura mea să arate cât mai bine și chiar dacă nu voi opta pentru fațete, pentru că eu am niște foarte ok, mai am mici probleme de reglat ca zâmbetul din ziua nunții să fie perfect.

Am stabilit în mare parte și meniul, va fi în stil italienesc. Aperitivul și cu peștele vor fi servite la farfurie pentru că este foarte cald, iar seara când se întunecă vom avea, de la sarmale și friptură și restul preparatelor, vor fi în genul acela de live cooking.

Vom avea și un colț cu trabucuri și narghilele pentru invitați, va fi o mașină de înghețată, o mașină cu bere. Vom avea și o mașină de popcorn, va fi o petrecere ca un festival", ne-a dezvăluit artista, în exclusivitate.

Singurul lucru pe care Maria Constantin nu vrea să-l facă în ziua nunții

Îndrăgita interpretă de muzică populară nu are superstiții pentru ziua nunții, însă are un singur lucru pe care nu își dorește să-l facă. Vedeta spune că s-a asigurat să nu lipsească nimic de la petrecere!

Citește și: "E coadă la el, se știe" Vica Blochina a spus tot adevărul despre Cristi Borcea! Și-a dorit sau nu o relație cu soțul Valentinei Pelinel

"Nu am superstiții, eu nu am superstiții în general și nu voi avea nici pentru nuntă. Un singur lucru clar nu vreau să fac, nu e vorba de superstiție, dar nu o să cânt la nunta mea. Aș vrea să fie singura zi din an în care să nu cânt eu, ci să mi se cânte.

Sunt numeroși artiști care îmi sunt și foarte buni prieteni și alături de care ne vom distra cu siguranță așa că eu pot sta liniștită să mă bucur de eveniment. Cânt tot anul așa că am zis că la nunta mea va fi singura zi când mă voi bucura de muzica colegilor de breaslă", ne-a dezvăluit interpreta de muzică populară, în exclusivitate.

