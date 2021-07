Victor Ponta, reacție dură în cazul transferului angajaților arși de la Petromidia: „S-au cocoțat pe cadavre”

Victor Ponta, atac la adresa lui Florin Cîțu [Sursa foto: Foto dreapta: Mediafax Foto ] 11:51, iul 5, 2021 Autor: Clara Ionescu

Victor Ponta a făcut declarații dure la adresa Guvernării Cîțu, după ce actualul prim-ministru și-a însușit meritul pentru transferarea celor doi angajați arși de la Petromidia. Victor Ponta și-a dat demisia în urma incendiului de la Colectiv, la presiunea protestelor. Fostul premier a mărturisit că actuala guvernare se laudă cu o victorie mincinoasă.

„Am plecat din functie pentru ca a fost o tragedie cu sute de victime. Atunci si preşesintele Iohannis si liderii politici care sunt si acum au reprosat guvernului si ministrului Sanatatii, Banicioiu, ca nu au salvat sute de oameni dusi la Urgenta intr-o ora. Am zis ok, cineva trebuie sa isi asume, ne asumam noi si plecam. Veniti voi si sigur o sa faceti in primul rand spitale mai bune, o sa pregatiti medici mai buni.

Acum vedem ca dupa tragedia de la Iasi, medicul a fost trimis in strainatate, un singur pacient. Acum, la Petromidia, sunt doi arsi si se clameaza victorie, ca ii trimitem in strainantate.

Victorie era daca il tratam aici. Tot ce a fost atunci a fost o minciuna, nu-i interesa de oameni, s-au cocotat pe cadavre, unii au facut filme si s-au dus pe la Oscar pe bani publici”, a declarat fostul premier, pentru un post de televiziune.

Explozie Rafinăria Petromida

Victor Ponta: „România este mai rau decât acum șase ani”

Victor Ponta a criticat actuala guvernare, cât și pe cea de dinaintea ei. El susține că în șase ani de la tragedia Colectiv, România o duce din ce în ce mai rău.

„Deci, Romania este mai rau decat acum sase ani, s-a ajuns ca daca ai bani, sa mergi in strainatate, altfel mori aici. Ar fi trebuit sa faca macar o sectie de arsi la Bucuresti, unul la Iasi, una la Constanta, una la Cluj. Nu a existat in Romania asemenea propaganda. Daca ii intrebi pe cei care au protestat de ce acum nu se pot trata nici doi arsi, spunca de fapt e mostenirea PSD. Care mostenire, ca PSD nu mai e de un an si jumatate la guvernare.

Nu stiu daca face asta pentru alegatorii de la congres, nu stiu daca pentru ei e important, dar Romania nu insemna doar aia 1000 sau 2000 de delegati, ci milioanele de romani care, daca li se intampla ceva, le e frica ca mor cu zile. Nu ia nimeni din strainatate bolnavi care nu pot fi salvati. Asa a fost si la Colectiv, 3 zile nu au luat pe nimeni, au vrut a vina sa vada pe cine pot lua, daca ii pot salva, ca nu sunt nici ei prosti”, a mai spus Victor Ponta.