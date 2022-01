Victor Socaciu ar fi împlinit 69 de ani. Cum a ajuns regretatul folkist în Cenaclul Flacăra

In articol:

Victor Socaciu a fost un autor român de muzică folk, parlamentar, realizator de emisiuni de televizune și diplomat. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani, după ce a stat mai bine de o lună în spital din cauza unor probleme grave de sănătate.

Iată cum a ajuns Victor Socaciu în Cenaclul Flacăra, dar și ce relație a avut regretatul folkist cu Adrian Păunescu!

Citeste si: Ce făcea Victor Socaciu în secret pentru fiul lui? Totul a ieșit la iveală după moartea artistului: "Fără să știe nimeni"

Cum a ajuns Victor Socaciu în Cenaclul Flacăra

Victor Socaciu a fost captivat în anii '70 de muzica folk, astfel că, acesta a început să compună cântece încă de când era în liceu. Primele versuri scrise de regretatul om de cultură s-au numit „Frizerul” și au reprezentat un manifest față de măsurile disciplinare la care recurgea adesea directorul liceului la care el învăța: „De câte ori făceam un pocinog, ne tundea pe toți. Și eu am scris atunci cântecul «Frizerul», și, bineînțeles, am devenit figura centrală a liceului, fiindcă era chiar un act de curaj să protestezi pe vremea aceea, mai ales să dai în director și să-l iei la mișto.” , au fost cuvintele lui Victor Socaciu pentru „Revista Tango” în anul 2011, potrivit sursei libertatea.ro

Fiind pasionat de muzica folk, Victor Socaciu a început să compună din ce în ce mai multe cântece, dând lovitura cu melodia „Ținta”. Datorită acesteia, omul de cultură a fost remarcat de marele Adrian Păunescu: „«Cine a scris asta?». I s-a spus că un băiat de la Brașov – eu… Păunescu a zis: «Ia să mi-l aduceți pe băiatul ăsta!». M-a chemat în cabinetul lui și mi-a zis: «Ia cântă chestia asta!». Am cântat. «Excepțional, cum ți-a trecut prin cap așa ceva? Uite, diseară debutezi», mi-a zis”, a spus folkistul potrivit aceleiași surse citate. În acest fel, regretatul Socaciu a urcat pentru prima dată pe scena Teatrului Național, urmând să ajungă un om de bază al Cenaclului Flacăra.

Citeste si: În sfârșit! Loredana Groza a recunoscut! „Așa a fost să fie, nu s-a întâmplat nimic cu intenție..."- bzi.ro

Victor Socaciu ar fi împlinit 69 de ani [Sursa foto: Captură YouTube Victor Socaciu]

Ce relație a avut regretatul folkist Victor Socaciu cu Adrian Păunescu

Relația dintre regretatul folkist Victor Socaciu și Adrian Păunescu a fost una bine sudată, astfel că, Socaciu devenise la scurt timp de la intrarea în Cenaclul Flacăra, omul de bază al marelui poet român. Cei doi sunt autorii celebrului imn al echipei de fotbal Rapid, Păunescu ocupându-se de versuri, iar Victor Socaciu de linia melodică. Dintr-un interviu acordat de fiul lui Adrian Păunescu, Andrei, reiese clar relația strânsă care a existat între importanții oameni de cultură ai României. Fiul marelui poet a spus că tatăl său îl lua peste tot pe Victor și că cei doi scriau mai tot timpul unul alături de celălalt: „Tata ne-a luat în mașină pe mine, aveam 11 ani, pe Victor Socaciu, care era tânărul folkist de atunci și pe care-l lua peste tot, scriau și făceau împreună lucruri frumoase pentru Cenaclul Flacăra.”

Citeste si: Soția lui Victor Socaciu a fost ”preoteasă” într-o localitate din Prahova! Ce s-a întâmplat cu părintele cu care femeia a fost căsătorită 23 de ani?

Surse: libertatea.ro, gsp.ro

Distribuie pe: