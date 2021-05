Victorie spectaculoasă a Războinicilor în meciul pentru imunitate la Survivor România. Maria Chițu a câștigat punctul decisiv. „Ne-am revenit ca echipă!”

In articol:

Războinicii câștigă primul meci de imunitate al săptămânii la Survivor România și vor avea parte de un consiliu de nominalizare liniștit.

Războinicii și-au adjudecat imunitatea la Survivor România

Concurenții din echipa albastră s-au mobilizat și au reușit să-i învingă pe Faimoși în meciul pentru imunitate cu scorul de 10-8.

Maria Chițu a adus punctul victoriei, în duelul cu Elena Marin. Războinicii se întorc în camp victorioși și cu provizii ce constau în câte trei kilograme de cartofi, făină și orez, dar și 500 de ml de ulei. Pierzătorii primesc doar jumătate din cantitate.

Maria Chițu: Sunt toată un zâmbet, sunt foarte bucuroasă, de-asta am venit aici să-mi depășesc limitele. Îi mulțumesc lui Sorin pentru că ne-a dat sfauri și a contat mult. O felicit pe Adelina că s-a descurcat mai bine astăzi. Ne-am revenit ca echipă. Suntem o familie. Ne-am revenit.

Marius Crăciun: Suntem foarte fericiți, ne bucurăm. Am venit cu vibe bun și energie bună și cu gândul de a câștiga și așa s-a întâmplat. Eu am avut o mică accidentare, mă bucur că n-am renunțat, dar am o contractură puternică și câteva zile o să stau pe bară. Dar

îmi revin și o să intru iar pe traseu.

Andrei Dascălu: Sunt foarte fericit că am demonstrat că ne-am revenit ca echipă după o serie neagră de pierderi.

Ne bucurăm că ne-am revenit, mergem cu încredere și la următorul joc. Am adus două puncte din patru, dar mă bucur că am câștigat că echipă. Am demonstrat că ne-am revenit și sper să continuăm așa.

Faimoșii pierd imunitatea la Survivor România

Sălbaticii nu au reușit să ducă meciul de imunitate în proba de ștafetă și sunt nevoiți să facă nominalizări la Survivor România.

Elena Marin: Am revenit, mă bucur că am reușit să intru pe traseu și să-mi ajut echipa. Nu mi-am ajutat echipa până la final. Felicitări Mariei pentru finalul pe care l-a avut, pentru noi a fost destul de greu. Nu a fost să fie astăzi, dar chiar dacă astăzi ne vom nominaliza am încredere că mâine vom avea o zi mai bună și vom câștiga.

Ștefan Ciuculescu: Astăzi am pierdut din cauza orgoliilor, astea ne-au tras pe noi în spate. Orgolii prostești. Dacă nu mai aveam o săptămână în care luăm imunitatea. Nu știu ce voi vota. Sportiv o ducem bine, pe alte critertii parcă suntem la grădiniță. Să ne dăm în cap. Mie îmi pare rău și nu-mi place să văd genul ăsta de lucruriîn grup mai ales că ne vede atâta lume.

Zanni: Această înfrângere este ceea ce am preconizat că se va întâmpla mai devreme sau mai târziu. M-am distrat, am intrat doar o dată. Am văzut niște chestii...A fost meritul lui Cucu din plin și au fost alții care au vrut să-i fure punctul. Momentele astea când pierdem imunitățile câștigăm șansa de a îmbunătăți echipa și de a ne maturiza social și pe traseu. Trebuie să ne călim, suntem prea copii, prea vedete, avem impresii multe. Să vedem cine rezistă, ăsta e Survivor.