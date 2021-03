VIDEO Adriana Bahmuțeanu s-a filmat în timp ce dădea foc unei măști chirurgicale! „Suntem obligați să purtăm nenorocirea asta la gură”

In articol:

Adriana Bahmuțeanu a intrat din nou în atenția publică, după ce a făcut un gest pe internet care i-a lăsat mască pe toți. Vedeta este una dintre cele mai aprinse voci împotriva restricțiilor impuse de autorități pentru combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Pe Youtube, bruneta a postat un videoclip în care s-a filmat în timp ce dădea foc unei măști chirugcale. Iată de ce nu este de acord cu purtarea lor.

Adriana Bahmuțeanu, război total împotriva restricțiilor.

Nu este pentru prima dată când vedeta iese public și își arată nemulțimirea și dezacordul față de restricțiile în vigoare adoptate ca măsură preventivă de combatere și stopare a virusului SARS-CoV-2. Adriana Bahmuțeanu a fost prezentă la toate protestele anti-restricții, susținând că masca nu protejează, de fapt, de nimic.

„Am venit pentru că am obosit să trăiesc un an în frică. Am obosit să văd cum autoritățile ignoră de fapt cerințele poporului român. Am obosit să port o mască care nu-mi servește la nimic. Mă apără de virus cum mă apără și chiloții la viol. Deci nu se poate așa ceva. Am obosit să aud de tot felul de măsuri care nu-și dovedesc eficiența. Aș vrea ca Guvernul să fie aproape de popor, aproape de oameni, dar de un an de zile ne înfricoșează. Asta a știut să facă, atât, din păcate” a spus Adriana Bahmuțeanu.

Jurnalista a dat foc unei măști chirurgicale: „ Suntem obligați să purtăm nenorocirea asta la gură”

Adriana Bahmuțeanu spune că aceste măști fac mai mult rău decât bine. Bruneta este de părere că măștile chirurgicale, despre care spune că sunt confecționate din plastic, ne pun sănătatea în pericol. Prin această metodă, vedeta vrea să-i îndemne pe oameni să renunțe la purtarea ei și să se alăture manifestațiilor împotriva măsurilor impuse de Guvern.

„Vreau să vă arăt astăzi cum arde această mască compusă în totalitate din plastic. M-am gândit să-i dau foc ca să vedeți și dumneavoastră cum arde, să vedeți ce purtăm noi la gură de un an de zile. Uitați-vă cum arde această mască, ce are în ea, numai plastic ordinar. Cu plasticul ăsta ordinar suntem noi obligați să mergem pe stradă în fiecare zi, să intrăm în magazine cu acest plastic ordinar. Uitați-vă cum cad bucăți de plastic din această mască pe jos, este incredibil! Suntem obligați să purtăm nenorocirea asta la gură după ce că abia respirăm de poluare, suntem obligați să purtăm și plasticul ăsta nenorocit la gură”, a declarat jurnalista.