VIDEO| „Erai fără chiloți?” Cristina Șișcanu, moment rușinos în plină stradă! I s-a ridicat rochia într-o clipă de neatenție și s-a văzut tot. Chiar ea a povestit ce s-a întâmplat

Cristina Șișcanu este prezentatoare și influenceriță, fapt ce o face să își expună întreaga viață pe rețelele de socializare, acolo unde are o mare comunitate de fani.

Fani în fața cărora acum vedeta a făcut public un moment stânjenitor din viața sa, pe care l-a trăit în plină stradă, ziua în amiaza mare.

Ieșită din casă pentru a face unele cumpărături, soția lui Mădălin Ionescu a ajuns să fie în prim-planul tuturor trecătorilor.

Cristina Șișcanu a rămas în lenjerie intimă, în plină stradă

Și asta s-a întâmplat din cauza faptului că vântul de afară i-a dat mari bătăi de cap, având în vedere ținuta pe care a ales să o poarte.

Rochia i-a jucat feste, motiv pentru care prezentatoare spune că a rămas dezbrăcată în plină stradă, când cei din jur au fost martori la momentul în care a rămas doar în lenjerie intimă.

Întâmplarea a făcut-o pe Cristina Șișcanu să nu-și poată reveni din șoc și să declare că o așa rușine nu i-a mai fost dat să trăiască, iar pe martorii evenimentului să se simtă stânjeniți, mai subliniază ea.

”Doamne ferește, ce mi s-a întâmplat! Groaznic! Mi-a ridicat vântul rochia în cap. Partea de jos a corpului a rămas neacoperită. M-am uitat în jur să văd dacă a văzut cineva, era plin de lume, s-au întors (nr. oamenii din jur) așa, un pic jenați, dar nu am avut ce să fac, efectiv. Doamne, ce rușine! Efectiv am coborât din mașină și vântul s-a băgat sub rochie și s-a ridicat rochia. Doamne, am trecut prin niște emoții groaznice, deci nu am știut cum să reacționez și nu puteam, mă luptam cu rochia să o țin la locul ei, nimic, nimic, nimic. Mă luptam cu ea și am rămas în chiloți și în sandale în partea de jos a corpului, încă sunt sub imperiul emoțiilor. Doamne, ce rușine!”, a spus Cristina Șișcanu, pe contul său de Facebook.

Cristina Șișcanu, moment rușinos în plină stradă [Sursa foto: Captura video]

Dacă cei prezenți s-au simțit stânjeniți, după cum spune fosta concurentă de la Kanal D, internauții care au aflat de la vedetă de ce i s-a întâmplat au pus-o la zid pentru reacția avută ulterior.

Oamenii din online spun că evenimentul din plină stradă nu ar trebui să o rușineze decât dacă în momentul respectiv vedeta nu purta lenjerie intimă.

Plus că, mai scot ei în evidență, de-a lungul timpului, Cristina Șișcanu ar fi avut la TV mai multe momente de care ar trebuie să îi fie rușine, mai stânjenitoare decât cel din stradă.

”Dacă ți-e așa rușine înseamnă că nu aveai chiloți pe tine, altfel nu-mi explic rușinea”/ ”Dacă te legai la șiret în timpul ăla și era unu în spatele tău, hâț”/ ”Erai fără chiloți”/ ”Stai că nu înțeleg, stai în fundul gol pe la TV, să te vadă sute de oameni și îți este rușine când îți ridică vântul rochia? Sictir!”, sunt reacțiile celor care au dat cu ochii de postarea prezentatoarei.