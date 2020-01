Cristina Țopescu a fost găsită moartă în pat, în această seară. Renumita jurnalista de televiziune, fiica lui Cristian Topescu, avea 59 de ani. Din primele informatii oferite de politisti, Cristina Topescu era moarta de mai mult timp.

Cine a fost Cristina Topescu

Cristina Topescu a fost absolventa a Facultatii de Limbi Straine, sectia engleza - italiana, din cadrul Universitatii Bucuresti. De mica, aflata in preajma marelui crainic Cristian Topescu, a fost atrasa de mirajul micului ecran, in perioada 1970 - 1979 aparand in nenumarate emisiuni pentru copii si tineret produse la TVR.

O vreme, dupa terminarea studiilor universitare, a lucrat la revistele culturale "Contemporanul" (corector) si "Cinema". In plus, facea si traduceri ale filmelor care circulau atunci pe video.

In vara anului 1989 a incercat sa ajunga clandestin in Germania (unde se afla mama sa, prima sotie a lui Cristian Topescu), dar a fost prinsa la granita, astfel ca, mai multe luni le-a petrecut in penitenciar, fiind eliberata la inceputul lui 1990, cand democratia s-a instalat si in Romania.

A revenit in televiziune in 1991, la Pro Tv, la Antena 3, apoi La Prima Tv.