Sanda Nicola a publicat în mediul online un mesaj plin de durere, prin care anunță cum a primit cele trei vești triste.

"Ziua a început cu vestea că a murit prietenul nostru Bogdan Lupescu, marele om de reportaj. De ore bune căutam conexiuni de avioane să vedem cum putem ajunge la înmormântarea de miercuri. Începusem să scriu un text în memoria lui când am aflat că a murit și Andrei Nicolae Neagu. Buimacă, încercam să reiau ceea ce simțeam să pun în cuvinte despre moartea lui Bogdan și a lovit încă un trăsnet... Cristina Țopescu!

Știu, moartea face parte din viață, e singura mare certitudine, dar tot e greu să o accepți când vine atât de aproape de tine.

Doamne, te rog, odihnește-i!", este mesajul publicat de Sanda Nicola.

A murit Cristina Țopescu. Cum a fost găsit trupul neînsuflețit al prezentatoarei TV

„În cursul acestei seri, în jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov a fost sesizat de către o femeie cu privire la faptul că vecina ei nu a mai fost văzută de aproximativ trei săptămâni. În urma sesizări, poliţiştii oraşului Otopeni au intrat în imobilul respectiv unde au găsit o persoană decedată care nu prezintă urme vizibile de violenţă. Urmează să se efectueze în cauză expertiza medico-legală”, este comunicatul poliției.

Trupul neînsuflețit al Cristinei Țopescu a fost găsit duminică seară, în locuința ei.

Cristina Topescu a fost găsita se pare de un vecin, care a si anuntat la 112. Era moarta in pat, sustin surse din Antena3.

De altfel, conform aceleiasi surse, decesul Cristinei Topescu survenise de ceva timp, poate chiar zile.

Vecinii spun ca nu o mai vazusera pe Cristina Topescu de circa trei saptamani.

Cristina Topescu avea 59 de ani, era o cunoscută jurnalistă și prezentatoare de televiziune. Este fiica cea mare a regretatului comentator sportiv Cristian Țopescu.

"A fost găsită în pat, decedată de ceva vreme. Nu a murit astăzi. Apropiații nu au mai văzut-o de ceva vreme. Nu suferea de vreo boală cronică. Medicul legist este așteptat la ea acasă acum", a declarat Sergiu Cora la postul citat.

Din primele informații nu au existat urme de violență pe trupul jurnalistei.

Cine a fost Cristina Topescu

Cristina Topescu a fost absolventa a Facultatii de Limbi Straine, sectia engleza - italiana, din cadrul Universitatii Bucuresti. De mica, aflata in preajma marelui crainic Cristian Topescu, a fost atrasa de mirajul micului ecran, in perioada 1970 - 1979 aparand in nenumarate emisiuni pentru copii si tineret produse la TVR.

O vreme, dupa terminarea studiilor universitare, a lucrat la revistele culturale "Contemporanul" (corector) si "Cinema". In plus, facea si traduceri ale filmelor care circulau atunci pe video.

In vara anului 1989 a incercat sa ajunga clandestin in Germania (unde se afla mama sa, prima sotie a lui Cristian Topescu), dar a fost prinsa la granita, astfel ca, mai multe luni le-a petrecut in penitenciar, fiind eliberata la inceputul lui 1990, cand democratia s-a instalat si in Romania.

A revenit in televiziune in 1991, la Pro Tv, la Antena 3, apoi La Prima Tv.