In articol:

Un barbat din Suceava, filmat de camerele de supraveghere instalate intr-o scara de bloc in timp ce tragea pe nas dezinfectant din recipientul instalat la intrare. Tanarul Marius L. este protagonistul unui video care a devenit viral.

Barbatul a intrat intr-o scara de bloc si a tras pe nas dezinfectant. Cateva secunde mai tarziu s-a intors si a furat recipientul instalat la intrarea in bloc. Clipul a fost publicat de jurnalistii de la Monitorul de Suceava.

Trump, criticat de comunitatea medicală după ce a sugerat injectarea de dezinfectant ca tratament împotriva coronavirus

Politistii suceveni l-au identificat pe Marius L dupa ce au analizat imaginile filmate de camerele de supraveghere instalate in bloc. Tanarul s-a ales cu dosar penal si a primit amenda pentru nerespectarea prevederilor ordonantelor militare emise in timpul starii de urgenta. Vezi aici clipul cu tanarul Marius L in plina actiune

Preşedintele american Donald Trump a fost criticat de comunitatea medicală după ce a sugerat să fie cercetat dacă boala Covid-19 ar putea fi tratată prin injectarea de dezinfectant în organism, relatează BBC.

Trump a propus şi iradierea corpurilor pacienţilor cu raze ultraviolete, idee respinsă de un medic la briefing.

Alţi oficiali au spus mai devreme că este cunoscut faptul că lumina soarelui şi dezinfectanţii opresc infecţia.

Agenţiile de sănătate care ţin de preşedinţie au avertizat împotriva înălbitorului ca medicament.

Citeste si: O tanara din Oradea, infectata cu coronavirus: "Am agatat, din greseala, manusa unei infirmiere! A inceput sa tipe, ingrozita, ca se infecteaza"

Citeste si: Un muncitor roman din Germania a rupt tacerea: "Un coleg a fost depistat pozitiv, nimeni nu-i acorda niciun ajutor, nici macar mancare"

Citeste si: Vindecații de coronavirus ar putea fi leacul pentru bolnavi

În timpul conferinţei susţinute de grupul operativ, la Casa Albă, un oficial a prezentat rezultatele cercetării Guvernului american care arată că, aparent, coronavirusul slăbeşte mai rapid atunci când este expus la lumina soarelui şi căldură. Studiul a mai arătat că înălbitorul poate ucide virusul din salivă sau din fluidele respiratorii în decurs de cinci minute şi că alcoolul izopropilic l-ar putea ucide şi mai rapid.

William Bryan, şeful Direcţiei de Ştiinţă şi tehnologie din Departamentul de Securitate Naţională, a subliniat rezultatele la conferinţă.

Trump a spus că cercetarea trebuie tratată cu prudenţă şi a sugerat să fie făcute mai multe verificări.

„Deci, să presupunem că aplicăm corpului ceva colosal - fie că sunt ultraviolete sau doar lumină foarte puternică - şi cred că aţi spus că nu a fost verificat, dar veţi testa”, a spus preşedintele către medicul Deborah Brix, coordonator la Casa Albă pentru răspunsul la coronavirus.

El a continuat: „Apoi am spus, presupunând că lumina este adusă în interiorul corpului, ceea ce puteţi face fie prin piele sau în alt fel. Şi cred că aţi spus că veţi testa şi asta. Sună interesant”.

„Apoi văd că dezinfectantul îl distruge într-un minut. Un minut. Există vreo cale să putem face asta, prin injectare sau aproape o curăţare? Aşadar, ar fi interesant de verificat asta”.

Arătând spre propriul cap, Trump a adăugat: „Nu sunt medic. Dar sunt o persoană care are un bun ştiţi voi ce”.

Pe Birx a întrebat-o dacă a auzit vreodată de folosirea „căldurii şi luminii” pentru a trata coronavirusul.

„Nu ca tratament”, a spus Birx. „Sigur, febra este un lucru bun, când ai febră asta ajută corpul să răspundă. Dar nu am văzut căldură sau lumină”.

Trump a concluzionat: „Cred că este o chestie minunată de urmărit”.

Citeste si: Ministrul Sănătăţii: Dezinfectanţi pe bază de alcool de 70 de grade şi clor pot ucide într-un minut tot ce înseamnă virus sau coronavirus

Pneumologul Vin Gupta a declarat pentru NBC News: „Această idee de injectare sau ingerare de orice tip de produs de curăţare este iresponsabilă şi periculoasă. Este o metodă comună la care apelează oamenii când vor să se sinucidă”.

Kashif Mahmood, medic în Charleston (Virginia de Vest), a scris pe Twitter: „Ca medic, nu pot recomanda injectarea de dezinfectant în plămâni sau folosirea de raze UV pentru a trata Covid-19. Nu ascultaţi sfaturi medicale venite de la Trump”.

John Balmes, penumolog la Zuckerberg San Francisco General Hospital, a avertizat că doar inspirarea de vapori de înălbitor poate cauza grave probleme de sănătate.

El a declarat Bollmberg News: „Inhalarea de înălbitor pe bază de clor ar fi cel mai rău lucru pentru plămâni. Căile respiratorii şi plămânii nu sunt făcuţi să fie expuşi nici măcar unui aerosol de dezinfectant. Nici măcar un înălbitor diluat sau alcool izipropilic nu este sigur. Este un concept complet ridicol”.