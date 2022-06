„Vin rușii”. Alertă în România, după ce un avion suspect a fost văzut pe cer, la Drobeta Turnu Severin. NATO a acționat imediat

In articol:

S-a dat alarma la Droberta Turnu Severin, acolo unde unde două avioane F16 au interceptat o a treia aeronavă. Conform localnicilor, avionul suspect a survolat inițial la altitudine mică, urcând apoi, toate trei, parcă în urmărire.

Din informațiile militare ar fi vorba despre un avion civil care ar fi intrat în mod ilegal în spațiul aerian românesc, dinspre Ungaria și ieșind prin Bulgaria, escortat fiind de cele două aeronave de luptă ale Forțelor

Aeriene Române.

Citeste si: Moscova amenință România cu un atac nuclear! Mesajul tulburător a venit chiar acum: „Românilor fricoși”

Avion [Sursa foto: PixaBay]

Avion suspect în spațiul aerian românesc

"Am auzit zgomote foarte puternice am spus că sunt tunete şi fulgere. Nu a fost aşa. Şi eu şi familia mea am ieşit afară să vedem ce se întâmplă pentru că ne-am speriat foarte tare. După primul zgomot am auzit şi alte zgomote şi mai mari, iar pe cer am văzut nişte avioane care s-au mișcat foarte repede către frontiera cu Serbia.

Totul a durat o fracţiune de secundă. A fost în zona centrală a oraşului. Tot ce ne dorim este ca autorităţile să spună că totul este în regulă şi că nu sunt motive de îngrijorare", a spus Silvia, martor al evenimentului, conform Antena 3.

Citeste si: Carmen de la Sălciua este însărcinată? Declarația surprinzătoare a artistei: „S-a văzut putină burtică"- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Având în vedere războiul ruso-ucrainean, izbucnit pe 24 februarie, localnicii din Drobeta Turnu Severin spun că, de fapt, avionul care a intrat ilegal în România ar fi fost o navă a rușilor.

„Vin rușii”, au spus alți localnici, speriați de ce s-ar putea întâmpla și în țara noastră.

În această situație a intervenit rapid și NATO. Astfel, Centrul NATO pentru Operațiuni Comune a ordonat ca două aparte Gripen ale aviației militare din Ungaria să escorteze avionul înregistrat în Lituania, care zbura din Slovacia, către România, până ce a fost preluat de aparatele F16.

Totodată, situația este cu atât mai misterioasă cu cât se spune că avionul avea oprit emițătorul ce permite identificarea electronică a aeronavei și nici nu a răspuns la apelurile radio și vizuale efectuate de aparatele de poliție aeriană.

De asemenea, din comunicatul emis de MApN, reseie că avionul de tip Beechcraft, a petrecut mai mult de o oră în spațiul aerian românesc, tranzitând pentru o scurtă perioadă și spațiul aerian al Serbiei înainte de intra în Bulgaria, acolo unde autoritățile cercetau, la sol, ultima zonă cunoscută în care aparatul suspect fusese detectat de radar.

În acest caz, conform lui Radu Tudor, ar exista două variante ale evenimentului de seara trecută. Fie avionul suspect a fost pilotat de o persoană neștiutoare, nepregătită în acest sens, fie a fost un test pentru a vedea cum reacționăm într-o posibilă astfel de situație, dar reală.

Test prin care au fost vizate trei state membre NATO și un stat, Serbia, care nu este legat de Alianță, care s-ar putea repeta oricând, la fel sau cu aeronave de zbor mai mari ori mai mici.

Citeste si: Pentagonul a vorbit pentru prima dată despre OZN-uri în Congresul american după mai bine de 50 de ani. S-au întâlnit piloții americani cu extratereștri?| EXCLUSIV

"Poliția aeriană a NATO a reacționat absolut exemplar la apariția acestui avion care a survolat fără aprobare spațiul aerian al mai multor state membre NATO. În cazul acesta avem de-a face cu două variante. Fie e vorba de o persoană absolut inconștientă, necalificată- deși ca să pilotezi un avion îți trebuie o licență, să ai o minimă pregătire și e foarte posibil ca persoana respectivă să nu fi știut că trebuie să activeze transponder-ul și să răspundă la mesajele care veneau din partea organelor de control și a piloților de aviație militară. Fie, mai degrabă, cred că ne este testată reacția. Cred că putem să facem o paralelă cu acel avion care în 1987 a aterizat în Piața Roșie de la Mosco va (pilotat de un aviator din RFG, n.r.). Genul acesta de teste și încercări le fac alții cu noi acum. Ceea ce vedem, și anume traversarea a trei state NATO- Ungaria, România, Bulgaria- și a unui stat care nu este membru NATO, Serbia, ne indică faptul că această poveste se poate repeta cu aeronave sau aparate de zbor mai mici sau mai mari, care pot trece sub supravegherea radarelor, de altfel performante, ale Forțelor Aeriene Române", a spus jurnalistul și analistul militar Radu Tudor, în cadrul unei emisiuni TV.