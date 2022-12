Viorel Lis, dat uitării de sărbători: „E primul an în care nu a primit niciun mesaj” Gestul făcut de Oana pentru a-i aduce zâmbetul pe buze

In articol:

Anul 2022 nu a fost deloc unul ușor pentru Oana și Viorel Lis, din pricina problemelor de sănătate cu care s-a tot confruntat fostul edil al Bucureștiului.

Nu puține au fost motivele pentru care Viorel Lis a fost în 2022 de mai multe ori internat, ba chiar luptându-se pentru viața sa.

Oana și Viorel Lis au petrecut sărbătorile singuri

Astfel că sărbătorile de iarnă au venit ca un moment de liniște pentru familia lor, căci au fost amândoi acasă, în afara oricărui pericol, bucurându-se că se au unul pe celălalt.

Însă, chiar și așa, Viorel Lis continuă să aibă nevoie de îngrijirea și atenția soției sale și pare că ea este singura care se gândește mereu la el.

Anul acesta, spune Oana Lis, ca niciodată, soțul său a fost dat uitării cam de toată lumea, iar acest lucru l-a afectat foarte tare.

Abia după Crăciun, spune blondina, soțul său a mai primit câteva mesaje care i-au mai readus zâmbetul pe buze.

Însă, înainte de asta, pentru că ea ar face orice să-l știe pe Viorel bine, Oana Lis a luat atitudine și i-a trimis chiar ea primul mesaj, gest apreciat de fostul edil.

Vedeta, psiholog de meserie acum, spune că singurătatea este și o nevoie, dar și o greutate, mai ales pentru cine nu știe să o gestioneze astfel încât să nu devină o problemă.

”După ce am trecut anul acesta prin momente foarte grele, internări, experiențe aproape de moarte, cu infarctul(...) el e foarte fericit că este acasă, că este cu mine, eu încerc să am grijă de el cum pot. La început era trist în prima zi că nu avea niciun mesaj de la nimeni, e primul an în care nu a primit niciun mesaj, dar ușor, ușor, a doua zi de Crăciun, l-au mai sunat, a mai primit vreo 2-3 mesaje, dar primul l-a primit de la mine, i-am zis: hai, că dacă nu ai primit mesaje, îți dau eu. Numai cine trece prin așa ceva poate să înțeleagă și pare ceva atât de simplu, să stai tu cu tine, tu cu gândurile tale, dar este foarte greu”, a spus Oana Lis, în cadrul unei emisiuni TV.