Vlăduța Lupău a recunoscut public! Cine este bărbatul care i-a dat un inel de logodnă înaintea lui Adi Rus: "Da, dacă vă vine să credeți"

Vlăduța Lupău este căsătorită de aproape patru ani cu Adi Rus și împreună au o familie fericită și demnă de invidiat, dar nimeni nu știa că artista a mai primit un inel de logodnă de la un alt bărbat, în urmă cu câțiva ani, pe vremea când nu era încă

logodită cu cel care azi îi este soț. Vedeta a vorbit abia acum despre asta și a spus cine este cel care a făcut aceste gest pentru ea, dar și cum i-a propus bărbatul să fie soția lui.

Vlăduța Lupău a primit un inel de logodnă de la un bărbat

Vlăduța Lupău este foarte activă pe rețelele de socializare, loc în care își ține la curent fanii cu tot ce se întâmplă în viața ei. Aceasta încearcă să fie mereu transparentă și sinceră cu cei care o urmăresc, indiferent despre ce subiect ar fi vorba. De curând, solista a povestit cum a fost cerută în căsătorie de un fan. Totul a început după ce un bărbat disperat după frumoasa cântăreața îi tot trimitea mesaje continuu, iar la un moment dat artista a acceptat să se întâlnească cu el pentru a primi

un buchet de flori. Însă, ceea ce nu bănuia e că va ajunge să primească un inel de logodnă.

„ Hai să vă zic o întâmplare. Am avut odată un fan atât de disperat… Îmi scria zi și noapte și am acceptat să mă întâlnesc cu el în centrul Clujului, să-mi dea un buchet de flori. Din momentul ăla nu m-a mai slăbit, mi-a adus inclusiv inel de logodnă. Da, dacă vă vine să credeți, îl am acasă. L-am găsit într-un colet pe care mi l-a trimis, nu mi l-a dat așa: <Vrei să fii soția mea?> Da, am avut un fan de ăsta, cred că încă îl mai am", a spus Vlăduța în mediul online.

Vlăduța Lupău și Adi Rus, dragoste la prima vedere. Cum s-au cunoscut cei doi

Vlăduța Lupău își aduce aminte în detaliu ziua în care l-a cunoscut pe bărbatul care i-a furat inima și, cu siguranță, nu va uita niciodată acel moment. Cânta la un eveniment privat al unui fost profesor, iar printre invitați era și fostul fotbalist, care nu a stat deloc pe gânduri și a abordat-o imediat. A fost doar un pas până la a se îndrăgosti iremediabil unul de celălalt, iar din clipa aceea sunt de nedespărțit.

,,L-am cunoscut la o cântare, la un profesor de-al meu, de la Universitate. Am terminat Medicina Veterinară și un profesor avea un eveniment la un lac, cu ceva oameni. Era și tatăl lui acolo. Am cântat acolo, la un moment dat vine el și așa ne-am cunoscut”, a declarat la un moment dat vedeta despre circumstanțele în care ea și actualul său soț s-au cunoscut.