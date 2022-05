Vlăduța Lupău, detaliu uimitor despre sarcină! Ce a mărturisit despre numele bebelușului? Puțini părinți aleg să facă asta

In articol:

Vlăduța Lupău va deveni mamă în doar câteva luni, iar ultimele pregătiri pentru venirea pe lume a bebelușului sunt în toi. Ea și soțul ei traversează una dintre cele mai frumoase momente din viața unui cuplu, iar în foarte puțin timp își vor ține băiețelul în brațe, însă, până atunci mai sunt câteva detalii pe care trebuie să le pună la punct.

Alegerea unui nume pentru micuț nu se află printre ele.

În ciuda faptului că majoritatea părinților așteaptă până în ultimele zile să se decidă asupra numelui, ea și soțul ei au luat deja decizia din primele zile când au aflat că vor deveni părinți. Se pare că la mijloc este chiar o povestioară, însă Vlăduța Lupău a promis că o va dezvălui abia după ce se va naște fiul ei.

„Ne-am gândit la un nume încă din primele zile! Și-a ales singur numele… O să vă spun povestea numelui când vine pe lume”, a explicat Vlăduța Lupău pentru Viva.ro .

Vlăduța Lupău are camera bebelușului gata de anul trecut!

Nu este niciun secret faptul că artista și soțul ei se chinuiau de mult timp să aibă un copil.

Cei doi și-au imagina viața cu un micuț încă de pe vremea când își construiau casa. Astfel că cei doi au deja camera bebelușului gata. Încăperea este vopsită într-o nuanță de verde, însă după ce a aflat că va avea cu siguranță un băiat, vedeta vrea să schimbe cu albastru. De asemenea, Vlăduța Lupău spune că nu a cumpărat prea multe lucruri pentru copil, însă soacra ei nu s-a putut abține.

„Camera bebelușului a fost făcută de către designerul nostru atunci când am început să construim casa, anul trecut! Pe vremea aia, nu era… și o făcuserăm verde, și am zis o lăsăm așa, apoi vedem, când va fi, dacă va fi, ce va fi… ce schimbăm. Ei bine, am modificat din verde în albastru… Tipic! Însă n-am mai făcut o randare finală, urmează în următoarele luni!

Lucruri m-am abținut și nu am cumpărat, însă soacra mea, pe furiș, a mai cumpărat câte ceva. Am prins-o cu un dulap plin”, a mai dezvăluit vedeta pentru sursa menționată mai sus.

Cum va naște Vlăduța Lupău

Artista a anunțat pe 25 martie, de Bună Vestire, că așteaptă un copil. A dat vestea când sarcina era destul de avansată, mai exact în aproximativ 5 luni. Astfel că nu mai este mult până când ea și soțul ei își vor cunoaște băiețelul.

„Încă e devreme și să spună medicul ceva în acest sens, și să mă decid eu. Mi-ar plăcea natural, deși părerile sunt foarte împărțite. Mai vedem atunci, în apropierea momentului”, a mai dezvăluit Vlăduța Lupău pentru sursa anterioară.