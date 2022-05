Vlăduța Lupău, probleme în sarcină din cauza unui medic: ”O experiență super nașpa”. Cu ce s-a confruntat artista: ”Am luat-o razna, eram panicată”

In articol:

Vlăduța Lupău trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale. Totul, după ce, recunoaște ea, a fost și de cealaltă parte a ”baricadei”, având la activ, din nefericire, două sarcini pierdute.

Însă, destinul a fost de partea ei și a lui Adi Rus, iar anul 2022 le va aduce un bebeluș, devenind părinți, cel mai probabil, la începutul toamnei.

Citeste si: „Îi scurtezi viața bebelușului” Vlăduța Lupău, pusă la zid de fani după ce a dezvăluit din secretele sale de înfrumusețare

Vlăduța Lupău, experiențe neplăcute în sarcină

Pentru că se aproapie cu pași repezi de momentul cel mare, acum, fiind în bucurești, Vlăduța Lupău s-a interesat și așa a ajuns, spune ea, pe mâna celui mai bun medic. Ultima consultație pe care a făcut-o i-a adus numai bucurie în suflet. Conform specialistului, bebeluțul este bine, sănătos și crește de la o zi la alta. Iar mămică se încadrează și ea perfect în parametrii favorabili.

”Sunt fericită! Bebe e bine și frumos... Am fost foarte mulțumită și foarte încântată de doamna doctor, mi-a explicat mură-n gură totul. Mi s-a părut că-l văd perfect pe bebe, mi s-a părut mai că mi-l dă în brațe”, a

spus Vlăduța Lupău pe Instagram.

Citeste si: Ce se intampla daca stergi geamurile cu balsam de rufe: trucul care rezolva o problema ce apare des- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Însă, până să ajungă să dea de cel mai bun medic pentru ea, care să se plieze perfect pe sufletul ei, cântăreața spune că a trecut și prin momente deloc plăcute.

Pierzând două sarcini, imediat ce a aflat că mai are o șansă să devină mamă, Vlăduța Lupău a avut momente de panică, astfel că a decis să meargă de urgență la spital.

Zis și făcut! Doar că odată ajunsă în cabinetul medicului, teama cu care se confrunta nu i-a fost deloc alungată. Ba chiar, subliniază ea, în timp ce explicațiile medicului au lipsit cu desăvârșire, micul schimb de repelici pe care l-au avut a fost unul jignitor și foarte costisitor.

Astfel, trecută și prin bune, dar și prin rele, Vlăduța Lupău trage un semnal de alarmă și le îndeamnă pe viitoarele mămici să își aleagă cu grijă medicul care le supraveghează sarcina.

„Eu mai am o experiență super nașpa, de acum câteva săptămâni din București. Am vrut să văd dacă mișcă, dacă e acolo, mi se părea mie că n-am burtă dimineața, am luat-o și eu la răzna, eram și eu panicată. Mi-am făcut o programare. Ajung acolo, medicul nu avea halat, nu mi-a explicat nimic, doar dacă îl mai întrebam eu ceva din ce mai știam eu, mi-a luat și o căruță de bani, vreo 500 de lei, ceea ce pentru o femeie de rând mi se pare mult. A vorbit și urât și flegmatic cu mine, mi-a zis și sexul bebelușului, poate eu nu-l știam sau nu doream să-l știu. Mă gândeam că dacă dai peste unu de ală, n-ai nicio șansă să afli dacă ai sau nu ceva risc. E foarte important doctorul care-ți monitorizează sarcina”, a mai povestit cântăreața pe rețelele sociale.

Citeste si: Vlăduța Lupău, probleme de sănătate în timpul sarcinii! Artista a ajuns la perfuzii: „Doctorii mi-au interzis”

Ulterior, fericită că totul decurge așa cum trebuie, dând uitării trecutul, soția lui Adi Rus și-a anunțat fanii din online că începe pregătirile pentru momentul cel mare. Toate alegerile pe care le va face, spune ea, vor fi în concordanță și cu părerile celor care o admiră, dar și cu sfaturile pe care le va primi de la cele care deja au adus pe lume un copil.

”Am rămas în București, m-am uitat la cărucioare, la mobilă pentru camera lui bebe. O să vă arăt și vouă ca să ne consultăm, vreau să consult părerile fetelor care au mai folosit”, a mai spus artista.