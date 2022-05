Vladuța Lupău, primele detalii despre botezul fiului ei și petrecerea de nuntă: „Inițial, aveam pregătită o super petrecere. Din păcate...”

In articol:

Vlăduța Lupău și soțul ei traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața unui cuplu, căci în câteva luni vor deveni părinți, iar toată viața lor se va concentra doar în jurul fiului lor care va veni pe lume.

Până când își vor ține copilul în brațe nu mai este mult, ba chiar putem spune că numără zilele din calendar până la acel moment, astfel că nu este deloc devreme să vorbim nici despre botez.

Vlăduța Lupău, primele detalii despre botezul fiului ei

Vlăduța Lupău și Adrian Rus și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu în urmă cu 3 ani, în 2019, însă cei doi au făcut doar ceremonia nu și petrecerea, căci au fost nevoiți să o amâne din cauza pandemiei de coronavirus. Artista nu știe dacă va face petrecerea de nuntă și botezul în același timp. Vedeta nu a luat încă o hotărâre în ceea ce privește creștinarea fiului ei, ci se va decide la momentul oportun.

„Inițial, aveam pregătită o super-super petrecere, care, din păcate, s-a amânat din cauza pandemiei… Pe urmă, am tot amânat-o, că n-am mai simțit nevoia de „nebunia acelei zile a petrecerii. Pentru noi a fost cel mai important să ne unim destinele în fața lui Dumnezeu prin taina cununiei, ceea ce am făcut în 2019. Aveam, pe urmă, câteva gânduri să reluăm toate pregătirile cu petrecerea, dar între timp am rămas însărcinată și aia e momentan! Nu ne-am gândit cum va fi petrecerea care va urma! Dacă 1 sau 2 în 1.

Tocmai că nu aș ști cum mi-ar plăcea… (n.r. cum să organizeze botezul) Ambele variante îmi plac. Și fastuoasă, și intimă… Trebuie să văd cum mă regăsesc pe atunci, mai ales după un sezon plin care mă așteaptă”, a declarat Vlăduța Lupău pentru Viva.ro .

Vlăduța Lupău vrea să se întoarcă la cântări cât mai repede după ce naște

Artista spune că nu-și va lua un concediu de maternitate lung, ci vrea să se întoarcă cât mai repede la muncă, căci spune că are agenda de cântări plină și vrea să onoreze fiecare petrecere.

„Ce e ăla concediu?! Nici n-am de gând (râde), voi sta strict cât este necesar, nicio zi în plus. Sper să mă simt bine, să pot să îmi reiau activitatea cât mai curând după naștere! Le-am promis oamenilor. Și mi-am promis mie că nu stau s-o lălăi! Vom vedea! Doar să fiu sănătoasă și să vină bebelușul cu bine și sănătos! În rest, sunt convinsă că Dumnezeu are planuri multe și mari cu noi, cu fiecare”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată anterior.