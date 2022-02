„Vom reveni la normal până la sfârșitul lunii martie” Alexandru Rafila, vești optimiste cu privire la finalul pandemiei în România

In articol:

România a intrat pentru prima oară în stare de alertă, iar mai apoi în stare de urgență la finalul lunii februarie 2020. Atunci fost implementate primele măsuri anti-COVID, iar mai apoi a urmat câteva săptămâni bune de carantină. De atunci, normalitatea a căpătat un nou sens pentru absolut toată lumea!

Alexandru Rafila este de părere ca finalul lunii martie va fi și finalul prelugirii stării de alertă în care ne aflăm. Doar că normalitatea nu va mai fi cea pe care o cunoșteam. În continuare, ministrul Sănătății spune că trebuie să fim precauți, iar viața socială și cea economică va continua să aibă de suferit.

„Eu cred că vom reveni la normal până la sfârşitul lunii martie. Normal înseamnă că probabil nu va mai fi nevoie de starea de alertă. Eu cred că prelungirea stării de alertă va fi limitată de această dată şi nu va mai trebui să luăm acele măsuri care să ne afecteze viaţa economică şi socială şi trebuie să ne pregătim pentru acest lucru”, a delcrat Alexandru Rafila la un post de televiziune.

COVID-19 [Sursa foto: PixaBay]

Citeste si: Ce s-a ales de fiul regretatului Cristian Țopescu. Viața lui s-a schimbat radical...- bzi.ro

Alexandru Rafila anunță că în următoarele zile ne apropiem de vârful valului cinci

Ministrul Sănătății spune că ne apropiem cu pași repezi de vârful cazurilor de COVID-19. Numărul mare de infecări ar putea fi atins în circa cinci zile.

Citeste si: Fără vaccin, fără loc de muncă! Care este țara în care românii și-ar putea pierde joburile

„Încă nu suntem în vârf, ne apropiem de vârf, avem în faţă circa 10 zile dificile. Suntem pregătiţi, zic eu, şi din punct de vedere al sistemului de sănătate, sigur, nu nelimitat, adică nu putem să ne asumăm o pregătire. Am auzit tot felul de declaraţii demagogice în trecut, suntem pregătiţi să facem faţă la orice.

Citeste si: Lili Sandu, declarații despre starea de sănătate, după ce toată familia a fost infectată cu COVID-19: „Ne cam dă bătăi de cap”

Nu este aşa sistemul de sănătate în general, orice sistem are nişte limite, cel românesc, poate cu atât mai mult, pentru că el nu este uniform distribuit în toată ţara este sunt situaţii diferite de la judeţ la judeţ, dar atât cât am putut să ne pregătim, ne-am pregătit şi cu resurse terapeutice şi cu alocarea unui procent de 20% din paturile de spital şi lucru care cred că este tot foarte, foarte important este că acordăm o foarte mare atenţie tuturor pacienţilor. Nu mai facem acea greşeală, o consider majoră, în care, practic, oamenii cu alte patologii au avut interzis serviciilor medicale”, a declarat Alexandru Rafila.

COVID-19 [Sursa foto: PixaBay]

Distribuie pe: