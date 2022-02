Lili Sandu, declarații despre starea de sănătate, după ce toată familia a fost infectată cu COVID-19: „Ne cam dă bătăi de cap”

In articol:

În urmă cu patru zile, Lili Sandu a fost testată pozitiv cu noul coronavirus, dar din nefericire, în aceeași situație se află și partenerul ei, Silviu Țolu, și fiul ei, Thomas.

Lili Sandu: „Febra lui Tomi ne cam dă bătăi de cap”

Cei trei se află în izolare, iar recent, Lili Sandu a făcut o serie de declarații despre starea de sănătate a tuturor membrilor, povestindu-le internauților cum se simte fiecare.

Vedeta păstrează frecvent legătura cu fanii din mediul online, iar aceasta îi ține mereu la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața sa. Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Lili Sandu le-a povestit urmăritorilor ei că în urmă cu patru zile a fost testată pozitiv cu noul coronavirus. De asemenea, în aceeași situație se află și Silviu Țolu, partenerul ei de viață, dar și Thomas, fiul lor, aceștia la rândul lor fiind contaminați cu COVID-19.

În postarea din mediul online, Lili Sandu a povestit că starea sa și a partenerului ei este mult mai bună, însă din nefericire, temperatura micuțului Tomi nu scade sub nicio formă. În finalul mesajului, vedeta le-a mai spus fanilor că le va povesti totul pe îndelete atunci când se va pune complet pe picioare.

„A patra zi de COVID! Eu și Silviu suntem puțin mai bine azi, dar febra lui Tomi ne cam dă bătăi de cap că stă numai pe la 39. Când mă adun puțin o să vă povestesc”, a scris Lili Sandu pe pagina sa personală de Instagram.

Vedeta, moment emoționant de mamă, în timp ce îi schimba scutecul fiului său

În urmă cu ceva timp, Lili Sandu le povestea prietenilor ei de pe Instagram că a avut parte de cel mai emoționant moment din viața sa de când este mamă. Așadar, vedeta a mărturisit că, în timp ce îi schimba scutecul fiului ei, dintr-o dată, micuțul i-a luat fața în palme mamei sale și i-a spus că o iubește, Lili Sandu emoționându-se până la lacrimi.

„Am zis ca ma mai potolesc sa tot postez poze cu el☺️, dar știți ce, asta este toată mândria și bogăția mea așa ca here it is..😁❤️

Azi dimineața in timp ce ii schimbam scutecul mi-a luat fata in mânuțe, m-a pupat și mi-a spus așa din senin zâmbind: Mami, te gubesc… iar eu am simțit ca efectiv zbor și mi-au dat lacrimile. Dap, exact asta mi-e bogăția și mândria, El.”, a povestit Lili Sandu pe pagina personală de Instagram.

Lili Sandu și fiul ei [Sursa foto: Instagram]

