Vor ieși Rusia și Ucraina din impas în negocieri? Virgil Bălăceanu despre blocada din portul Odesa: „Se joacă potrivit intereselor ruse” | EXCLUSIV

Anunțul a fost făcut de Ministrul de Externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, care a declarat că Sergey Lavrov va vizita, din nou, țara sa pe 8 iunie, însoțit de o delegație militară, pentru discuții care vor viza și coridoarele pentru exportul de grâne

Virgil Bălăceanu, general în rezervă al Armatei Române: „Nu cred că se joacă la cacealma.”

din Marea Neagră.

Cavusoglu a subliniat, într-un interviu acordat agenției de presă Anadolu, faptul că Turcia va face tot posibilul să aducă Rusia și Ucraina la aceeași masă, ba chiar este dispusă să-i implice și pe Vladimir Putin și Volodimir Zelenski direct, dacă acest lucru va fi posibil. De asemenea, Ministrul de Externe turc mizează pe o colaborare strânsă cu Organizația Națiunilor Unite (ONU) pentru a debloca situația transporturilor de cereale. Ofensiva Rusiei și sancțiunile Occidentului au întrerupt aprovizionarea cu grâne din cele două țări, care produc, împreună, aproximativ 30% din totalul cerealelor la nivel mondial. Zeci de nave așteaptă în porturile Ucrainene, cum ar fi Odesa, și sunt înconjurate de nave și mine rusești.

„Nu cred că se joacă la cacealma. Se joacă potrivit intereselor ruse. Există ceva în agenda lor, dacă vor admite, în urma intermedierii pe care o face Turcia, a creării acelui culoar, a deminării pe direcția culoarului, a începării exportului de grâne, eventual admiterea acțiunilor de escortare a navelor comerciale. Ar fi o soluție, dar nu cred că această soluție va fi acceptată de Federația Rusă fără să ceară nimic în compensare. Probabil că nu cunoaștem toate detaliile...se joacă nu doar războiul clasic. Adiacent războiului clasic, iată, acum se joacă și un război economic legat de exportul de grâne. Important este că se discută, nu știm dacă se vor găsi soluții, iar pe de altă parte Turcia rămâne constant statul care intermediază discuțiiele pe diverse subiecte legate de confilctul din Ucraina”

, le-a mărturisit Virgil Bălăceanu jurnaliștilor WOWbiz.

Virgil Bălăceanu: „Turcia are un rol important în securitatea Mării Negre și în deschiderea accesului în Marea Neagră.”

Luni, Vladimir Putin i-ar fi spus președintelui turc Recep Tayyip Erdogan că Rusia este dispusă să permită exportul liber al cerealelor din Ucraina, în strânsă coordonare cu Turcia. Turcia este cea mai mare putere militară NATO din jurul Mării Negre și continuă să își întărească forțele, în special în aer. În interviul acordat celor de la Anadolu, Cavusoglu a menționat și faptul că SUA este dispusă să îi livreze o serie de avioane F-16 Turciei, semn că aceasta vrea să preîntâmpine orice surprize, pe fondul războiului dintre Rusia și Ucraina.

„Se pare că ambele părți agreează Turcia în aceste discuții. Nu sunt discuții de pace, dar sunt discuții pentru crearea culoarelor spre portul Odesa pentru exportul de cereale. Dincolo de politica marilor puteri, totuși, și statele regionale trebuie să aibă un punct de vedere. Turcia trebuie menținută alături de problematica războiului din Ucraina ca posibilă soluție, iar Turcia are un rol important în securitatea Mării Negre și în deschiderea accesului în Marea Neagră. Nu trebuie să uităm că Turcia deține controlul strâmtorilor, că Turcia are cea mai importantă forță navală din Marea Neagră și că Turcia are permanent un corp de reacție rapidă, cu NATO, dislocat la Istanbul. De lucrurile acestea trebuie să ținem seama și în relațiile bilaterale ale României”, le-a mai spus Virgil Bălăceanu jurnaliștilor WOWbiz.