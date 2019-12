What`s Up iubita fost executat silit din cauza datoriilor pe care le-a acumulat. Cântăreţul, al cărui nume este Marius Marian Ivancea, a fost executat silit prima oară pe 5 octombrie 2017, în urma unui proces care s-a derulat la Judecătoria Sectorului 5. Ivancea Marius Marian a figurat ca debitor, Centrul Medical Unirea ce creditor, iar decizia a fost Admite cererea. Încuviinţează executarea silită și autorizează creditorul să treacă la executarea silită a obligaţiei cuprinse în titlul executoriu Fără cale de atac“. (citeşte amănunte despre comportamentul agresiv al lui What`s Up la Exatlon)

Pe 8 martie 2017, instanţa decisese ca What`s Up să îşi plătească datoria către Centrul Medical Unirea: “Obliga paratul la plata catre reclamant a sumei de 1073,4 lei debit si 857,65 lei penalitati. Obliga paratul la plata catre reclamanta, a sumei de 310 lei cheltuieli de judecata din care 50 lei taxa de timbru si 260 lei onorariul curator”. Cum el nu a plătit datoria, s-a trecut la executarea silită. Pe 26 septembrie 2018, cântăreţul a încasat o altă lovitură, după un alt proces, cu o bancă la care a acumulat datorii.

What`s Up a fost executat silit din cauza datoriilor. A avut de dat bani unei clinici şi unei bănci

“Încuviinţează, la cererea creditorului BANCA ROMÂNĂ DE CREDITE ŞI INVESTIŢII SA, executarea silită în toate formele prevăzute de lege a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit pentru nevoi personale nr. 070915CL1600984/01.10.2015 împotriva debitorului IVANCEA MARIUS-MARIAN, pentru aducerea la îndeplinire a titlului executoriu. În temeiul art. 666 alin. (4) teza a III-a C.pr.civ., încuviinţarea executării silite se extinde şi asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită încuviinţate. Prezenta încheiere nu este supusă niciunei căi de atac, legalitatea acesteia putând face obiectul contestaţiei la executare silită, introduse în condiţiile prevăzute de lege.”, a fost decizia judecătorilor.

What's Up a revenit în prim-plan după ce, luni seară, a fost arestat în urma unui scandal violent cu iubita lui, Alice. Oamenii legii au intervenit la fața locului, iar cântărețul a devenit extrem de recalcitrant. Polițiștii l-au încătușat și l-au dus de urgență la secție. Alice Badea a făcut primele declarații după ce, luni seară, a sunat la poliție și a anunțat că a fost bătută de fostul ei prieten, What`s Up. La adresa apartamentului violonistei a ajuns un echipaj de poliție. Cântărețul a devenit și mai agresiv la vederea oamenilor legii, astfel că a sfârșit încătușat și dus la secția de poliție pentru a da mai multe declarații. Alice Badea a fost contactată de reporteri pentru a da mai multe detalii despre incident, dar a negat că a sunat la poliție. Mai mult, ea a declarat că What’s Up nu a fost agresiv fizic, însă a recunoscut faptul că la domiciliul ei au existat mai multe contradicţii. Iubita artistlui l-a însoțit la sediul de poliție, unde au sosit ulterior și părinții artistului. De la secția de poliție, What's Upp a fost dus la Parchet pentru a vorbi cu procurorii. Conform declarțiilor unui reporter, artistului i se aduce și acuzația de ultraj pentru că a mușcat de mână un polițist.