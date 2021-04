What's Up este în doliu! O ființă foarte importantă lui s-a stins din viață: „Ne vedem acolo sus!”

In articol:

What's Up este unul dintre cei mai iubiți și apreciați artiști din România, iar melodiile sale ajung rapid la inimile fanilor.

Ultima perioadă a fost una foarte grea pentru cântăreț. Nu doar că a anunțat că are niște probleme de sănătate care-i dau bătăi de cap, ci acum a primit și o veste care l-a dărâmat pur și simplu.

Artistul a anunțat pe rețelele de socializare, în urmă cu puțin timp, că o persoană foarte dragă și apropiată lui s-a stins din viață. Este vorba despre bunicul său. Whats Up este devastat de gândul că acesta nu va mai fi aproape de el, însă este convins că se vor revedea când va veni timpul.

Bunicul lui What's Up[Sursa foto: Instagram]

What's Up a rămas fără bunicul lui. Famlia artistului se pregătește de înmormântare

Vestea că bunicul său nu mai este l-a devastat, mai ales că cei doi erau foarte apropiați. Artistul și familia sa se pregătesc acum să-l conducă pe ultimul drum pe bărbat.

What's Up, însă, este liniștit pentru că știe că-și va revedea bunicul acolo sus.

„Dumnezeu sà te ierte bunicule. Sper să mă ierte și pe mine cà de multe ori nu știu ce fac și rănesc gratuit! Te iubesc! P.S. Ne vedem acolo sus! original gangsta: Vasile Balamuc ”, a scris What's Up pe Instagram, în dreptul fotografiei cu bunicul său.

What's Up[Sursa foto: Instagram]

What's Up are câteva probleme de sănătate: „ Nu am cum să plec acum, că e prea devreme”

Artistul are probleme la inimă care pare că nu-i mai dau pace. Recent, problemele sale par să fie din ce în ce ai grave, însă este convins că nu are cum să „plece” acum, pentru că mai are multe de realizat până atunci.

„ O să mă rezolv cu inimioara. Nu am cum să plec acum, că e prea devreme. Vreau să-mi cer iertare față de toți oamenii cărora le-am greșit vreun pic din viața asta involuntar, că eu am stilul ăsta. Îmi doresc să fac bine și apoi fac rău din greșeală. Simt nevoia să-mi cer iertare că mă lasă hidrocentrala. Acum 3 ani mi-am făcut un test cu ventuze și mi-a spus doctorul că am inima mărită.

De vreo câteva luni a început să mă apese situația. Mă trezesc cu palpitații, dorm și mă învârt în pat. Nu mi-e bine. Mi s-a spus că e inima mărită și că trebuie să iau o frână din tot ce fac", a mărturisit artistul în cadrul unei emisiuni TV