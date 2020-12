What’s Up riscă ani după gratii! Cântărețul, anchetat pentru deținere de substanțe interzise

Marius Ivancea, cunoscut publicului sub numele de What’s Up, este anchetat într-un pentru deținere de substanțe interzise. El așteaptă un răspuns al magistraților cu privire la confirmarea renunțării la urmăririi penale. Cântărețul mai are de așteptat pentru a primi un răspuns, având în vedere că termenul stabilit pentru pronunțarea deciziei este 29 ianuarie 2021.

In articol:

Pe rolul Tribunalului București a fost demarată o acțiune ce are ca obiect „confirmare renunțare urmărire penală” pentru intimatul Marius Marian Ivancea, cunoscut drept What’s Up, au declarat surse din mediul judiciar. Acest doar ar putea să îi aducă artistului ani grei în spatele gratiilor, însă aceleași surse susțin că What’s Up ar fi reușit să colaboreze în acnhetă alături de procurori, fapt ce ar putea să îl scutească de pedeapsa cu închisoarea.

What’s Up urmează să primească răspunsul la finele lunii ianuarie 2021[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Tensiuni uriașe la Cotroceni. Decizia luată de AUR îi activează pe SPP-iști - evz.ro

Citeste si: Ce profeții a făcut Nostradamus pentru anul 2021 - bzi.ro

What’s UP, reacție acidă la adresa fanilor după ce a fost criticat că a scos piesă cu Jador: „Aveți dreptate, dar merge cu manelele...”

What’s UP a fost criticat de către fani pentru colaborarea cu Jador pentru piesa „Ce n-aș da”. El le-a transmis un mesaj haterilor la secțiunea de InstaStory. (Citeste si: What's Up a spus adevărul despre familia sa! Ce a declara cunoscutul artist: "Sunt foarte atașat de țigani...")

„Mi-a zis multă lume, bă, "Whatsy", bă, ce-ai făcut, mă? Nu mai merge cu pop-ul, nu mai merge cu rap-ul? Da, mă, ce să zic..Aveți dreptate, dar merge cu manelele, ce să zic?!", a declarat What's Up.

Artistul a mai postat un videoclip în care se văd niște bani, după care a adăugat: „Ia uite ce se oftică lumea, bă! Da' altă treabă nu au, mă? Uite, bă, că am toate modelele( n.r. bani)! Alții nu fac bani de grija altora și alții își văd de drum și sunt plini de bucurie și succes... Vă iubește fratele What’s Up!".

Sursă: Cancan