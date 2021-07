Zanni aruncă bomba! S-a sărutat cu o concurentă de la Războinici în timpul competiției!

Zanni [Sursa foto: Instagram ] 17:15, iul 20, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Zanni a lăsat pe toată lumea mască, după ce în urmă cu câteva momente, în emisiunea Teo Show, de pe Kanal D, a făcut mai multe dezvăluiri incredibile din spatele camerelor de filmat de la Survivor România.

Dacă fanilor emisiunii le-a stat inima după ce a povestit că a atins-o pe Elena Marin, concurenta pe care a contestat-o vehement pe tot parcursul show-lui, într-o zonă intimă, mai exact pe posterior, acum căștigătorul Survivor România a reușit să mai surprindă încă o dată, însă cu o altă povestire. Se pare pare că artistul și o concurentă din echipa rivală au avut un moment romantic departe de obiectivul camerei de filmat.

Zanni și Adelina Damian [Sursa foto: Instagram ]

Zanni și Adelina Damian de la Războinici s-au sărutat. Ce a urmat apoi

Căștigătorul Survivor România a dat cărțile pe față în ultima sa apariție televizată, în cadrul emisiunii Teo Show. Nu este niciun secret faptul că Zanni nu se ferește să spună lucrurilor pe nume și nici nu are secrete față de nimeni, așa că a dat frâu liber dezvăluirilor.

Ei bine, se pare că în primă fază Zanni îi făcea avansuri Roxanei Ghiță din echipa albastră, însă după ce a văzut că mai mulți concurezi o curtează a preferat să facă un pas în spate și să o lase baltă, așa că între ei nu s-a mai întâmplat nimic. Însă nu putem spune același lucru și despre Adelia Damian de la Războinici. Artistul a povestit că ei doi au avut un moment romantic în jungla din Republica Dominicană și s-au sărutat, însă Zanni spune că totul s-a terminat rapid.

„I-am zis Roxanei Ghita „eu vreau, tu vrei?” A rămas să ne vedem, dar nu am facut nimic cu ea. Dar apoi am vazut ca mai multi o colindau pe Roxana Ghita si nu am mai vrut. M-am văzut si cu Adelina, m-am sărutat cu ea, dar nu mi-a plăcut”, a declarat Zanni la Teo Show.

Roxana Ghiță s-a sărutat cu Andrei Dascălu

În urmă cu mai multe luni, pe când Andrei Dascăluabia ajunsese în Republica Dominicană, fanii au obsevat imediat apropieri între el și Roxana Ghiță. Și nu s-au înșelat! Războinica a dezvăluit la scurt timp că ea și colegul ei de echipă au avut un gest romantic chiar la malul mării. S-au sărutat pătimaș, însă totul s-a terminat rapid și nu a fost vorba despre vreo relație amoroasă.

„Ne-am pupat încă din prima săptămână! Ne-am sărutat la un moment dat pe plajă, în prima săptămână în care a ajuns. Noaptea pe plajă. Ne-am plimbat. Eram efectiv prieteni. Este pur și simplu un lucru fizic, de moment. Nu am avut o relație cu Andrei. Eu țin la el ca prieten și da, mi-a plăcut de el, dar este o chestie atât de inocentă, care nu e de viitor”, a declarat Roxana Ghiță, în exclusivitate, la Ștafeta Mixtă.