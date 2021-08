Zanni de la Survivor România, detalii mai puțin știute despre familia lui: „Numele meu este grecesc”

Zanni de la Survivor România 11:23, aug 10, 2021 Autor: Clara Ionescu

Zanni este marele câștigător Survivor România 2021. Tânărul a reușit să câștige aprecierea a milioane de români, după ce a participat la competiția pentru supraviețuire din Republica Dominicană. Faimosul a fost inivtat în platoul emisiunii „În Oglindă”, realizată și prezentată de Mihai Ghiță, unde a făcut dezvăluiri mai puțin cunoscute despre trecutul lui.

Tânărul a mărturisit care este povestea din spatele numele său, Zanidache Robert Edmond.

„Numele este grecesc, dar nu stiu prea multe, care a fost grec, mama, tata, habar n-am. Mama a venit cam de cinci ori la mine. Prima oana cand ma vizita eu nu stiam cine este, atat de straine imi erau cuvintele „familie”, „mamă”, „tată”. Mie pe la opt ani, când m-am dus la alt orfelinat, mi s-a explicat ce înseamnă „mamă”. Eu nu stiam care e diferenta dintre fată și băiat, chestiile astea mi s-au explicat foarte târziu, când am schimbat orfelinatul. Nu stiam pe ce planetă mă aflu, nu stiam că e ziua mea. La un moment dat mai venea cineva și îmi spunea „La mulți ani” și eu nu stiam ce înseamnă, eram fix un animal, nu stiam nimic despre mine, cine sunt eu, cum am apărut. M-a vizitat mama de câteva ori și eu nu știam cine este femeia asta care mă vizitează, de ce mă vizitează, de ce stă lâgă mine și nu stă lângă ceilalți. Nu stiam ce se întâmplă”, a declarat Zannidache.

Zanni, invitat la emisiunea „În Oglindă” [Sursa foto: Captura Video]

Zanni a încercat să afle tot mai multe detalii despre originile lui. Câștigătorul Survivor România 2021 a dezvăluit că mama lui se ferește foarte mult să vorbească despre familia ei, în special despre tatăl lui Zannidache.

„Am vrut să înțeleg de la mama povestea mea, dar nu vrea să vorbească cu mine. Mi-a zis ceva de Grecia, că au stat acolo buncii și s-au certat cu cineva și s-au stabilit în România. Am întrebat-o de tata și era super speriată: „Dar ce, ai aflat ceva?”. Mama are niște probleme, niște traume, dacă o întrebi ceva se sperie, apoi se gândește, abia apoi răspunde. Nu e bine deloc, nu am ce să vorbesc cu ea, eu am încercat. Prezența ei mă făcea să mă simt stânjenit. La un moment dat am zis să mă supun acestei discuții, să mă deschid în fața ei, să o întreb ceva despre mine, despre familie și nu prea a cooperat. Greu am scos ceva de la ea, era speriată, nu mi-a zis nimic”, a mărturisit Zannidache, la emisiunea „În Oglindă”.

Zanni, despre perioada petrecută în orfelinat

Zanni a mărturisit că prima lui amintire este de la Orfelinatul Sfânta Ecaterina din Capitală. Tânărul a trecut prin momente dificile, iar condițiile în care a trăit erau greu de suportat. Au fost momente în care i-a fost frig, foame sau nu avea cu ce să se îmbrace. El a fost ajutat de centrul de copii până în momentul în care a trebuit să ia singur viața în piept.

„ Prima mea amintire e din Orfelinatul Sfânta Ecaterina, din București. Îmi aduc aminte că stăteam toți într-o cameră destul de mare, cu patul unul lângă altul. Îmi aduc aminte că îmi era frig noaptea și făceam pe mine ca să îmi fie cald, intentionam făceam pe mine. Îmi aduc aminte că primeam foarte mult, veneau sponsori și venea cu dulciuri, cadouri și erau furate de îngrijitoare. Tot ce primeam, nu ne bucuram de nimic, că le furau îngrijitoarele. Îmi aduc aminte vag cum arătau holurile, ne băteam pe o conservă de pateu, dormeau șobolanii la mine în ghete. Aruncam cu ceva în ghete, să iasă șobolanii și după mă încălțam. Făceam baie la comun, băieții cu fetele, ne spălau pe toți.

Mă întreabă lumea dacă mi-a fost greu, păi eu nu știam ce e ușor, dar că trăiesc greu. Eu mă simțeam bine că așa eram obișnuit.

Pe la șapte ani m-a adoptat un alt centru de copii, tot în București. Acolo s-a schimbat tot, condiții, relații cu oamenii, am început să îmi fac prieteni, să învăț chestii noi, doar că am început să le învăț prea târziu, de la șapte ani. La organizația asta am stat până la 14 ani. La 14 ani te ducea într-un apartament și îți dădeau ei un buget și trebuia să te gospodărești singur, să gătești singur. Nu era nici un buget foarte mare, dar nici unul cu care să nu poți să faci nimic. Acolo aveai un tutore care te vizita la trei zile, să vadă că te ții de școală, că nu faci prostii. Cât timp erai în condițiile lor, te țineau acolo. Eu nu am mai fost in condițiile lor. Făceam școală, dar eram cam rebel și m-au dat afară pe la 17-18 ani”, a povestit câștigătorul Survivor România 2021.