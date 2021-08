Zanni, dezvăluiri cutremurătoare despre viața de la casa de copii: „Făceam pe mine ca să îmi fie cald”

Zanni de la Survivor România [Sursa foto: Captura Video] 10:24, aug 8, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Zanni a cunoscut un succes răsunător după participarea în competiția Survivor România 2021. Faimosul a avut o viață plină de neajunsuri, însă a plecat în Republica Dominicană cu multă încredere de sine și cu dorința de a se deconecta de realitatea de acasă.

„Nu am plecat cu niciun gând la Survivor. Mi-am lăsat telefonul acasă, mi-am luat două șoale pe mine, ghiozdanul. Toți au fost cu telefoane, story-uri, eu am vrut să nu merg cu niciun gând. (…) Am privit lucrurile tragice râzând, fix asta am făcut. Am avut și eu multe momente în viață în care îmi venea să plâng și să mă opresc aici că „uite ce mi se întâmplă”, a declarat Zanni, în emisiunea „În Oglindă”.

Zanni, la emisiunea „În Oglindă” [Sursa foto: Captura Video]

Zanni, despre viața de la casa de copii

Zanni a făcut dezvăluiri dramatice despre viața pe care a trăit-o la centrul de plasament. Câștigătorul Survivor România 2021 a vorbit despre neajunsurile pe care le-a avut de mic. Au fost multe momente în care a făcut pe el pentru a se putea încălzi. El nu a cunoscut niciodată iubirea din partea părinților, chiar dacă mama lui l-a vizitat de câteva ori.

„Mama m-a vizitat și pe mine de câte ori în viața asta, cam câte degete am eu la o mână, și din an în Paște. Venea o dată la doi ani, eu eram prea mic. Prima oară când mă vizita, eu nu știam cine este, atât de mic eram și atât de străine îmi erau cuvintele „familie”, „mamă”, „tată”. (…)

Îmi aduc aminte că îmi era frig noaptea și făceam pe mine ca să îmi fie cald, intenționat făceam pe mine. Îmi aduc aminte că veneau de multe ori sponsori la noi și ne vizitau, veneau cu dulciuri, cadouri și alea erau furate de îngrijitoare. Tot ce primeam, nu ne bucuram de nimic, erau furate de îngrijitoare. (…) Chiar dacă ei (n.r.- ceilalți copii) stăteau fără părinți, îi vizitau părinții și la toți veneau cu cadouri și mă uitâm stânga dreapta și mă întrebam „dar ai mei unde sunt să vină să îmi aducă și mie?”

Prima oară când mi-a adus ea (n.r.- mama) ceva am despachetat fericit și am scos, era o pereche de încălțăminte. Am văzut că sunt mici, dar, fericit că mi-a adus ceva, îi băgam în picior și trăgeam tare și îmi venea până la jumătatea tălpii. Au zis ”Dumneavoastră nu știați câți ani are?!”. Cumva s-a luat de ea, că era și ea dezamăgită cumva că mama mă vizita și nu știa câți ani am și mi-a adus ghete de șase ani când eu aveam 12 ani. Mama are niște probleme, niște traume. Ea vorbește în slow motion. Dacă o întrebi ceva întâi se sperie, se gândește și abia după răspunde”, a povestit Zannidache.

Zanni, marele câștigător Survivor România 2021 [Sursa foto: Captura Video]

Zanni, despre perioada în care locuia la căminul de nefamiliști

În perioada în care avea 17 ani, Zanni a locuit la un cămin de nefamiliști. Multe persoane l-au judecat pentru că nu a dat BAC-ul și nu s-a dus la facultate.

„Totată lumea îmi spunea „Bă, nu te mai tatua, du-te ia BAC-ul, fă facultatea, că nu faci nimic fără ele în viață”. Nu spun că școala nu e bună, dar mie îmi ajungeau alea 12 clase pentru că nu aveam nevoie să continui pentru că nu aveam ce să mănânc. Mă duceam la facultate să fac ce?! Să învăț?! Păi și cu stomacul ce făceam?”, a declarat Faimosul.

Zanni a cunoscut ceea ce înseamnă familia atunci când l-a întâlnit pe Alex Velea și l-a luat sub aripa lui. Ei au o relație de prietenie specială, iar celebrul cântăreț l-a susținut pe Zannidache la Survivor România 2021. „Alex mi-a arătat mie foarte multă iubire necondiționată, fără ca eu să îi demonstrez lui nimic”, a adăugat tânărul.

Interviul integral cu Zannidache urmează să apară pe 9 august, în emisiunea „În Oglindă”, difuzată pe theXclusive. Emisiunea este realizată și prezentată de jurnalistul Mihai Ghiță.