Zanni, dezvăluirile momentului despre Ana Porgras: „Vreți să știți ce s-a întâmplat? Nu o să vă vină să credeți...”

aug 10, 2021

Zanni și Ana Porgras s-au apropiat prin intermediul competiției Survivor România 2021. Deși au susținut de fiecare dată că sunt doar prieteni foarte buni, fanii emisiunii nu au putut să nu observe apropierile și chimia dintre cei doi. Invitat în platoul emisiunii „În Oglindă”, tânărul a mărturisit că Ana Porgras i-a recunoscut că îl iubește.

„Ea îmi reproșează că puteam să tac, dar eu nu tac. De ce nu tac?! Pentru că eu mă dăruiesc oamenilor din jurul meu. Simt să le dau pe tavă tot ce mi se întâmplă, tot ce trăiesc. Vreți să știți ce s-a întâmplat? Chiar dacă nu o să acceptați și nu o să vă vină să credeți, vă spun ce s-a întâmplat. Și le-am spus. Ce s-a întâmplat? Ea a susținut că s-a îndrăgostit de mine înainte de Survivor, că mă iubește, cum sunt eu ca om. Și eu cumva simțeam să mă apropii de ea, dar până într-un punct. Nu voiam să îmi asum o relație cu ea pentru că sunt foarte pretențios. Când o să ies eu cu o femeie în fața lumii să zic „pe ea o iubesc”, va fi mult până acolo. Nu știu ce trebuie, trebuie să simt ceva”, a dezvăluit Zannidache.

Zanni, adevărul despre Ana Porgras: „S-a dus la Jador...”

Zanni a mărturisit că Ana Porgras voia mai mult de la el decât o relație amoroasă sau de prietenie. El susține că bruneta a căutat faimă, motiv pentru care a mers și în podcast-ul lui Jador.

Faimosul a dezvăluit că a suferit după plecarea ei de la Survivor România, iar sentimentele lui nu au fost false. Chiar dacă ar fi putut să aibă alt bărbat lângă ea, Zannidache susține că Ana Porgras era interesată de el doar pentru a deveni și ea mai cunoscută.

„Ea a susținut că mă iubește, mi-a spus că s-a îndrăgostit de mine. Mi-a turuit tot, ceea ce ea a negat când a ajuns în țară. De ce?! Ea a vrut să fie vedetă, să se asocieze cu mine. Sunt convins că m-a și iubit, sunt convins că i-a și plăcut de mine, dar până într-un punct. Ea voia mai mult de atât, mai mult decât Zannidache ăla care are doar 1,70… Și putea mai mult, poti sa ai un bărbat care are mai mulți bani, care are o masina mai luxoasă, care e mai musculos, mai inalt, că fiecare femeie vrea să se vadă lângă unul care e mai impunător. „Zannidache are doar 1,70, e slăbut. E caterincă, dar parcă aș vrea să stau și eu lângă unul în dreapta în BMW, parcă aș vrea să fie unul mai cu muschi”, când iese pe stradă cu el să se mândrească cu el.

A ajuns în țară și ce a făcut Ana Porgras?! S-a dus la Jador în podcast-uri, s-a dus să mai ciupească și ea puțin din faimă. Am auzit că i s-a blocat contul, cont care a bubuit în urma reacției mele de la Survivor. Eu chiar am suferit că a iesit ea din competitie, eu chiar am trăit povestea aia. Ea nu a trăit-o, pentru ea a fost povestea perfectă ca să fie și ea vedetă. A spus de multe ori că vrea acasă, nici nu a ajuns acolo și deja plângea. Când voia să spună în Consiliu că vrea acasă și vorbea cu toată lumea că vrea acasă, eu am șipat la toată lumea și am spus „Dacă unul dintre voi o votează pe Ana…” Și Sebi s-a cerut acasă și am spus „Dacă vreunul îl votează pe Sebi, e război!”, a adăugat marele câștigător Survivor România 2021.