Zanni este în prag de eliminare la Survivor România și cere ajutorul foștilor concurenți. „Să fiu susținut de toată echipa mea, chiar dacă au fost multe orgolii!”

Zanni 23:43, iul 9, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Ultima semifinală a competiției Survivor România l-a trimis pe Zanni din nou la votul publicului. El face un apel către foștii concurenți din echipa Faimoșilo, cărora le cere susținerea pentru a ajunge în marea finală.

Zanni, apel către foștii colegi de la Survivor România

Zanni le cere foștilor colegi din echipa Faimoșilor să lase deoparte supărările și să-l susțină pentru a ajunge în finala Survivor România 2021. El le transmite să uite de orgolii și să contribuie la victoria unui concurent din echipa roșie în detrimentul Războinicilor.

„Am palpitații, mă simt că am pierdut fix în zilele în care trebuia să fiu cel mai bun, în cele mai importante zile nu am reușit să mă salvez. Îmi este rușine, pun și foarte multă presiune pe mine, eu sunt sportiv în viața mea personală. Nu știu de ce am impresia că e sfârșitul lumii că pierd niște puncte, mă oftic că primul joc mai aveam puțin și îl luam, dar mi-am pierdut concentrarea. Sunt recunoscător că sunt cel mai vechi din meci, că sunt sănătos, sunt normal la cap.

E din ce în ce mai greu să intru pe traseu, sunt dureri pe care le ignor. Sunt recunocator că sunt ultimul din echipă, sunt recunoscător pentru toată imunitatea pe care am avut-o datorită celor de acasă. Le multumesc pentru toată suținerea, am intrat în a șaptea lună de când sunt plecat de acasă. Fiecare consiliu este greu, știu că cei de acasă sunt cu mine. Ei mi-au dat încrederea de care am nevoie până la sfârșit. Mă lupt cu Marius și cu Andrei, pe ei vreau să îi nimicesc și am făcut-o de multe ori. u tot respectul meu, sunt niște sportivi foarte talentați, foarte buni, greu de bătut.

Dacă mai rămân în competiție, promit să îmi dau ultima suflare pe traseu, mă lupt cu Războinicii până la capăt. Sper că fiind ultimul din echipa Faimoșilor să fiu susținut de toată echipa mea chiar dacă au fost multe orgolii, ambiții. Mi s-a demonstrat în competiția asta că nu pot să fiu singur și nu pot să fiu cel mai bun fără să fiu susținut de cei de acasă și de echipa mea. Fără cei de acasă nu aș fi ajuns până aici, am nevoie de suținerea lor. Am nevoie de putere pentru că simt că îmi cade cerul in cap atunci când nu pot să mă salvez singur, deci sunt doar niște puncte pe care nu am putut să le iau. Mi-e rușine și să vorbesc. Asta mi se pare mie disciplină, atunci când ai pierdut nu ai dreptul la replica”, a spus Zanni.

Maria Chițu riscă eliminarea la Survivor România

Războinica este recunoscătoare pentru participarea la Survivor România și susține că în cazul unei eliminări va pleca acasă fericită.

Maria Chițu de la Războinici

„Puțin a rămas și mă gândesc cât de mult mi-aș dori să ajung și mai departe. Mă bucur că am reușit să aduc toate punctele pe care le-am adus, că am ajuns să fiu pe traseele astea. Sunt bucuroasă că am ajuns până aici, sunt emoționată pentru că îmi doresc să ajung mai deaprte. Vreau să mulțumesc oamenilor care m-au susținut la Consiliul trecut. Dacă voi pleca, voi pleca cu zâmbetul pe buze”, a spus Maria Chițu.