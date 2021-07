Elena Marin, mărul discordiei între Războinici la Survivor România. Maria Chițu, reproșuri acide la adresa colegilor săi după eliminarea coregrafei: „Alții au încercat strategii!”

Maria Chițu și Andrei Dascălu 21:11, iul 9, 2021 Autor: Loredana Dobre

Elena Marin a fost eliminată din competiția Survivor România, joi seara, după prima semifinală. Coregrafa ratează astfel marea finală din 10 iulie 2021.

Reacții acide după eliminarea Elenei Marin de la Survivor România

Părerile Războinicilor privind eliminarea Elenei Marin de la Survivor România sunt împărțite. În timp ce Marius Crăciun și Andrei Dascălu consideră că dansatoarea și-a atins potențialul maxim în competiție și nu mai putea face față traseelor, Maria Chițu, persoana de care era cea mai apropiată Faimoasa, le reproșează colegilor săi că o insultă pe fosta concurentă.

Maria Chițu și Marius Crăciun

„Am avut atâtea emoții, nu cum au avut ceilalți, dar au fost emoții. Legat de plecarea Elenei, am apreciat cât a luptat și ce a făcut. Este femeie, a tras. Am pierdut în fața ei, am învățat să pierd în fața oricui. Din punct de vedere sportiv, merită Maria să rămână mai mult. Și Elena și-a dorit să rămână, dar trebuie să arăți că poți, că ești bun. A avut o zi în care a câștigat, dar a fost un final la care nu ne-am descurcat prea bine noi. Din punct de vedere sportiv, merită mai mult Maria să fie aici și lumea de acasă a văzut că mai departe trebuie să rămână cei care merită, cei care au arătat că sunt foarte buni”, a spus războinicul Marius Crăciun.

„Nu pot să îmi dau cu părerea despre Elena, nu prea am avut multe tangențe cu ea, nu ne-am apropiat. Consider că s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple, a rămas cine merită cu adevărat. Maria a meritat mult mai mult să rămână în competiție. Tot respectul pentru Elena, a îndurat multe aici. Nu vreau să fiu răutăcios, dar cred că socialul a contat cumva, dar acum contează și partea sportivă, trebuie să demonstrăm pe trasee. Dorința a fost foarte mare din partea ei, dar nu dovedea multe. A avut și momentele ei bune, dar nu a fost acolo cu noi. Îi doresc tot binele, nu am avut nimic cu ea, chiar dacă am avut unele discuții, nu am pus nimic la suflet. Sfatul meu pentru toți care vor pleca și pentru ea este să fie mândri. Și Elena trebuie să fie mândră că a ajuns aici, a rămas ultima fată de la Faimoși și din punct de vedere sportiv nu ar fi putut să dovedească mai mult”, a spus Andrei Dascălu.

Ultimii patru concurenți de la Survivor România

Maria Chițu îi ia apărarea Elenei Marin la Survivor România

Războinica nu are nicio reținere în a le reproșa Războinicilor rămași în competiție că greșesc atunci când o acuză pe Elena Marin de strategii. „Așa este, și-a dorit să meargă mai departe, nu este nimic rău în asta. Nu a încercat să manipuleze pe nimeni, nu a încercat să facă strategii, ceea ce au încercat alții.

Pentru mine Elena a fost un exemplu. Nu credeam că voi rămâne, credeam că oamenii votează și uitându-se la caracter, nu doar sportiv. Am început să plâng pentru că mi-am dat seama că prietenă mea pleacă acasă. Am zâmbit pentru că am rămas singură fată din competiție și nu pot să cred că sunt aici”, a spus Maria Chițu de la Războinici.