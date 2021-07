Zanni, noi detalii despre părinții lui naturali! Ce a spus despre tatăl său: „Când o să fiu mai mare...”

Zanni, dezvăluiri emoționnate despre familia lui [Sursa foto: Instagram] 17:03, iul 22, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Zanni de la Survivor România a recut printr-o copilărie dificilă. El a crescut la casa de copii, fără a primi dragoste din partea părinților săi. El a reușit să treacă peste toate greutățile vieții, lucru care l-a ajutat să aibă un cracater puternic.

Aceste lecții l-au ajutat să reziste în competiția Survivor România 2021 și să facă față oricărei provocări.

Invitat în platoul emisiunii Teo Show, marele câștigător Survivor 2021 a mărturisit că sunt anumite persoane pe care și-ar fi dorit și pe care își dorește în continuare să le întâlnească. În afară de artistul său preferat, care a murit în urmă cu mulți ani, artistul a mărturisit că dorește să își cunoască părinții naturali, în special tatăl. Chiar dacă și-a cunoscut mama, Zanni a făcut dezvăluiri despre modul în care au decurs interacțiunile lor.

„Mi-ar fi placut sa il cunosc pe XXXTentacion. Mi-ar placea sa cunosc multa lume, dar nu neaparat sa vad ce e in sufletul lor, sa vad asa cum sunt ei ca oameni. Mi-ar placea sa cunosc oameni publice din Romania, dar nu vreau sa spun asta.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Mi-ar placea sa ii cunosc si pe ai mei, sa vad cu cine seman. Pe mama am vazut-o de cateva ori, nu am nicio treaba cu ea. M-a vizitat de cateva ori, dar simteam ca nu am ce sa vorbesc cu ea. E paralela cu realitatea. Am aflat niste chestii, ca e victima din Revolutie, ca a fost ranita. Mi-a adus la 14 ani niste ghetute de copil de 5 ani. Nu o judec. Cand o sa fiu mai mare, cand o sa fiu stabil, poate o sa o caut sa o ajut eu pe ea, dar deocamdata nu. Pe tata nu il cunosc, as vrea sa-l vad, sa vad daca seman cu el”, a povestit Zanni, la tv.

Teo Trandafir și Zanni

Teo Trandafir, gest neașteptat pentru Zanni! Nu a mai făcut asta cu niciun invitat

În încheierea interviului, Teo Trandafir a făcut recurs la un gest pe care rar l-a mai făcut. Celebra prezentatoaretv i-a oferit lui Zanni ocazia să îi adreseze orice fel de întrebare. Tânărul a fost reticent și a mărturisit că nu cunoaște foarte multe lucruri despre prezentatoare.

Citeste si: Zanni, dezvăluiri emoționante despre singura fată pe care a iubit-o: „Și-a bătut joc de mine...”

El i-a povestit o amintire din copilăria sa și a dezvăluit că pe femeia care l-a crescut o cheamă tot Teo, lucru care îi aduce aminte de ea. „Pe mama o cheamă tot Teo, se uita tot timpul la tine”, a fost confesiunea pe care Zanni i-a făcut-o lui Teo Trandafir.