Povestea tragică din spatele singurei fotografii cu Zanni și ”fratele” lui care s-a sinucis! Alexandru a sărit în gol și s-a strivit de asfalt pentru că ISU București nu avea în dotare o saltea pneumatică! Dezvăluiri exclusive

Zanni, câștigătorul Survivor 2021 a aflat în timpul concursului că băiatul alături de care a crescut la același asistent maternal și-a pus capăt zilelor.

Tânărul s-a aruncat în gol de pe căminul în care locuia, momentul fiind surprins de toate televiziunile prezente la fața locului.

Alexandru M. avea 23 de ani și lucra ca recepționist la o sală de fitness situată într-un mall bucureștean. Tânărul avea probleme cu drogurile și recent se despărțise de iubita lui, care a fost și ea adusă de echipa de negociatori pentru a încerca să-l convingă să se dea jos. Conform unor relatări ale presei, băiatul era convins că iubita lui făcea experimente pe creierul lui. 3 ore au durat negocierile, timp în care nimeni nu a adus o saltea pentru simplul motiv că la nivelul ISU București-Ilfov nu există una!!! După 3 ore, Alexandru și-a luat avânt și s-a aruncat în gol. Medicii l-au resuscitat minute în șir, însă nu au mai putut face nimic.

Zanni, singura fotografie cu ”fratele” lui, Alex

Alexandru avea doar câteva fotografii pe contul de socializare, din care într-una singură apare Zanni. Imaginea este realizată în 2017, pe vremea când cei doi erau nedespărțiți și se pregăteau de un meci de fotbal. La vremea respectivă, Zanni a avut respectiva imagine la profil, semn că Alex era un tip extrem de important pentru el. Cei care au comentat au făcut refeire exact la incidentul trist de la începutul acestui an.

”Dumnezeu să te odihnească, Alex! Ai lăsat multă durere în urma ta”, a scris Daniela.

”Dumnezeu să-l ierte! Am citit povestea lui în care mă regăsesc și eu. DGASPC-urile sunt depășite! Acolo sunt angajați care au uitat să trebuie să aibă grijă de noi. Sunt doar pentru a primi salariul și atât”, a scris un alt prieten virtual.

Povestea tristă a ”fratelui” lui Zanni

Povestea lui Alexandru este cu adevărat tristă. El a fost abandonat de părinți la 4 ani și a crescut la orfelinat, însă a reușit să-și termine liceul și să intre la ASE, facultate pe care a abandondat-o după un an.

”Alexandru a intrat în SOS Satul Copiilor București la vârsta de 4 ani. Când a împlinit vârsta de 14 ani, ca etapă firească în dezvoltarea lui, a fost transferat în SOS Comunitatea de Tineri București. Alexandru a fost un tânăr liniștit, talentat și preocupat de educația lui, a absolvit Colegiul Național Octavian Onicescu și a promovat examenul de bacalaureat.

În 2018, măsura de protecție a încetat, iar Alexandru a fost integrat în Programul de Asistare în viața Semi Independentă (PASI), care are o durată de până la 3 ani. În acest moment, el era în ultimul an al acestui Program. Concret, el era ajutat cu chiria pentru căminul în care locuia, cu acoperirea unor nevoi urgente, servicii medicale și consiliere. Alexandru avea un loc stabil de muncă, prieteni și o legătură bună cu specialiștii SOS”, a povestit Diana Podaru, director general SOS Satele Copiilor România.

Zanni: ”Am locuit împreună până la 15 ani”

Zanni a recunoscut că în ultima perioadă nu mai ținuse legătura cu ”fratele” său însă a lăsat să se înțeleagă că știa că acesta avea probleme cu drogurile.

” Când eram în junglă, îmi aminteam de toți oamenii dragi cu care am copilărit, de toți oamenii din viața mea, mai mult sau mai puțin, mai buni sau mai răi, mai recenți, mai din vechime.

”Fratele” lui Zanni a crescut la orfelinat

M-am gândit foarte mult la fratele meu. Era fratele meu social cumva. Acolo, unde am stat noi la centrul de copii, eu de la șase ani sunt acolo, iar el de la 1 an.

Eram mai mare decât el cu un an, când am venit în centru el avea cinci ani și am locuit împreună într-o casă până la 15 ani și am fost tot timpul într-o competiție. Eram amândoi ordonați, eram educați bine de femeia care ne creștea, mama Teo. Între frați nu ar trebui să există o competiție, pentru că pe mine și pe el ne-a făcut să ne despărțim unul de celălalt", a povestit Zanni.