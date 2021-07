Zanni, reacție violentă față de Elena Marin după ce a fost învins de coregrafă la Survivor România. „Spui de Dumnezeu, dar ești cea mai păcătoasă!”

Zanni și Elena Marin 20:31, iul 3, 2021 Autor: Loredana Dobre

Elena Marin a câștigat finala în duelul cu Zanni, în cea de-a doua zi de la individuale la Survivor România. Deși recunoaște că Faimoasa a fost mai bună decât el pe traseu, cântărețul continuă să o desconsidere și să spună despre aceasta că e cea mai slabă concurentă din competiție.

Zanni, atac dur la adresa Elenei Marin la Survivor România

Zanni nu este deranjat doar pentru că a pierdut finala zilei în cursa cu Elena Marin, ci este deranjat de argumentele oferite de coregrafă pentru nominalizarea lui Marius Crăciun, în consiliul anterior.

Chiar dacă Elena Marin sunține că votul ei nu are în spate o strategie, atât Zanni, cât și băieții de la Războinici o pun la zid pe aceasta și îi reproșează că este neasumată. „Această prințesă mică minte de rupe. Foarte frumos că folosești cuvântul Domnului și ești cea mai păcătoasă! Mi-ai dat cu oala în cap, ți-am spus, dar tot cred că ești cea mai slabă din punct de vedere sportiv. Șansele tale să câștigi imunitatea sunt șase mici. Tu ești cea mai slabă dintre noi șase”, i-a spus Zanni Elenei Marin.

„Eu pentru ea sunt dușmanul numărul 1, pentru că mă aflu în această competiție, pentru că mereu mi-am spus părerea, pentru că mereu am fost acolo să îi opresc ei scena de teatru și pentru că mereu i-am spus când minte: „Elena, minți de spargi, minți de spargi, minți de spargi!”, a mai spus Zanni.

Elena Marin a câștigat a doua zi de la individuale la Survivor România

Faimoasa speră la totemul de imunitate care ar salva-o în această săptămână de la o posibilă eliminare, după ce ieri a fost votată de Marius Crăciun. „Este cea mai frumoasă oboseală de până acum, este cea mai dulce victorie. Este meritul meu, cât și al Mariei, pentru că m-a ajutat și m-a susținut. Mi-am dorit asta.

Am plecat cu acest gând de dimineață și visul de a câștiga astăzi mi s-a îndeplinit. Sper ca mâine să am aceeași energie, îmi doresc să câștig măcar o dată acel totem de imunitate. Mâine mai am o ocazie să mă salvez. Suntem în ultima etapă a competiției și vreau să dau tot ce este mai bun”, spunea Elena Marin.