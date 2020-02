Mai mulți elevi din clasa a șase de la școala nr.11 din Brașov au acuzat, ieri, după cursuri, arsuri și usturimi în zona ochilor. Părinți spun că de vină ar fi un aparat cu ultraviolete care a fost lăsat în sala de clasă, informează Transilvania 365.ro.

Zeci de elevi de la o școală din Brașov au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au acuzat arsuri și usturimi în zona ochilor

Părinții au sesizat problema atunci când s-au dus să îi pe copiii de la școală și și-au împărtășit opiniile pe grupul de whatsapp al părinților. Părinții copiilor se plâng că nu au primit nicio explicație din partea conducerii și au de gând să acționeze.

„La 14,00 m-am dus să-mi iau copilul de la școală. Pe la 15,00 fetița s-a plâns de dureri la ochi. Am fost la un cabinet oftalmologic unde ni s-a spus că este vorba despre arsuri. Imediat după ce am fost la cabinet, a apărut scris și pe grupul școlii că mai mulți copii au avut probleme la ochi, au lăcrimat, i-a usturat sau li s-a înroșit fața. Se pare că lampa respectivă ar fi fost lăsată în clasa cu elevi vreo 2 ore. Știu ca se folosește, dar nu în prezența persoanelor. Peste 20 de copii au avut probleme din ce am discutat cu alți părinți. Am sunat la secretariat, dar nimeni nu știa nimic despre ce s-a întamplat, nicio explicație”, a spus unul dintre părinți.

Elevii au fost grav afectați și acuză dureri groaznice care le împiedică vederea

Părinții s-au plâns că cei 20 de elevi care erau în clasă în moemntul respectiv, acuză dureri groznice și aproape că nu pot vedea.

„Pe copil îl dor foarte tare ochii, nu îi poate ține nici închiși, nici deschiși. Și capul îl doare. Stă cu comprese și picături. Are mâine programare la oftalmologie”, a povestit alt părinte pe grupul părinților.

„Copilul meu este roșu ca racul. Are dureri de cap, ochii o ustură foarte tare și vede în ceață”, a mai spus cineva de pe grup.

Tatăl unui băiat este hotărât să meargă mâine împreună cu alți părinți la conducerea școlii să solicite explicații.

, a adăugat un alt părinte revoltat de ceea ce s-a întâmplat la școala 11.