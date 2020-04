Zodiile care nu pot sa practice abstinenta sexuala

In articol:

„Too Hot to Handle”, noul reality show de tip dating lansat de Netflix, pune un grup de tineri foarte atragatori in fata unei provocari aproape imposibile. Ce zodii sunt mai vulnerabile la un astfel de test?

Putini oameni au sansa concurentilor de la „Too Hot to Handle“: sa castige 100.000 de dolari pentru abstinenta sexuala. Imagineaza-ti ca ar trebui sa convietuiesti in carantina intr-o echipa formata numai din oameni atragatori – ai rezista cateva saptamani fara sa faci sex? Ei bine, astrologii spun ca cei din zodiile de mai jos ar iesi din joc rapid.

Noul reality show pune un grup de tineri foarte atragatori in fata unei provocari aproape imposibile: nu au voie sa faca sex ori sa se sarute, in schimbul unui premiu de 100.000 de dolari.

Conform astrologilor, nativii din zodia Taur, cunoscuti pentru rabdarea lor, nu ar avea probleme sa reziste tentatiilor desi sunt atrasi de latura fizica a unei relatii, scrie Bustle.

La fel de usor ar fi pentru Rac, aceasta zodie pretuind mai mult valoarea spirituala si legaturile emotionale ale relatiilor, si pentru Capricorn, care se bazeaza pe disciplina si autocontrol.

Zodiile despre care iti voi vorbi in continuare joaca, insa, dupa propriile reguli si din aceasta cauza cedeaza tentatiilor. Reactiile lor dezvaluie cat de pregatiti ar fi in viata reala daca s-ar trezi in fata unei ispite.

Citeste si: Parteneri nascuti in aceeasi zodie? Ce se intampla daca va casatoriti

Citeste si: Cei mai pacatosi barbati din horoscop. Top 3 zodii pacatoase

Citeste si: Cele mai pacatoase femei din horoscop. Top 4 zodii de femei fara remuscari

Gemeni (21 mai — 20 iunie)

Gemenii au multe laturi diferite, ceea ce ii face concurentii perfecti pentru un reality show – niciodata nu stii pe ce cale o apuca. Sunt foarte destepti, curiosi si par hotarati sa-si descopere toate lacunele. In materie de sex, Gemenii sunt atrasi de flirt, le place sa vorbeasca „murdar” in pat si sa joace diverse roluri. Daca sunt incurajati, isi pot pierde repede controlul.