Compatibilitate Capricorn. Care sunt zodiile potrivite cu Capricornii

Capricornul este o persoana rationala, foarte ordonata si care se pricepe la organizare. Are o forta interioara remarcabila si este foarte tenace. Nativii acestei zodii sunt mereu dispusi sa arate ca pot si ca nicio provocare nu este prea mare pentru ei. Cer mult de la propria persoana si au asteptari mari si cand vine vorba de cei din jur. Cu greu reusesc sa inteleaga ca oamenii pot fi atat de diferiti de ei, ca au planuri, dorinte si asteptari diferite de ale lor. Standardele pe care le impun sunt destul de inalte si cu greu le poti intra in gratii.

Capricornii afiseaza o imagine de duri si insensibili, dar de fapt sunt romantici si au si ei sensibilitatile lor. Ca sa renunte la masca pe care o poarta in public trebuie sa ai rabdare cu ei si le arati ca pot avea incredere in tine, ca au toate motivele sa iti incredinteze secretele lor.

In cuplu sunt parteneri de nadejde, echilibrati din punct de vedere emotional, pe care te poti baza in momentele dificile.

Nu sunt oameni razbunatori, iar daca ii superi, nu vor cauta sa iti faca rau, ci te vor trata cu indiferenta.

Zodii compatibile cu Capricornul: Taur, Fecioara, Scorpion, Pesti

Zodii incompatibile cu Capricornul: Balanta, Berbec

Compatibilitate Capricorn. Care sunt zodiile compatibile cu Capricornii. Compatibilitatea Capricorn - Berbec

Se potrivește Berbecul cu un Capricorn? Nu prea! Prea multe neînțelegeri, multe reproșuri și discuții care uneori par a fi interminabile. Berbecul e mult prea cheltuitor și impulsiv, iar raționalului Capricorn nu îi place asta! O persoană născută în zodia Capricornului are totul gândit și stabilit, nu vrea ca partenerul Berbec să intervină în planurile sale și să i le dea peste cap doar pentru că simte nevoia să se distreze un pic.

Compatibilitate Capricorn. Care sunt zodiile compatibile cu Capricornii. Compatibilitatea Capricorn - Taur

Compatibilitate 100%. Relație solidă, comunicare bună. Taurul și Capricornul fac casă bună, dar ambii parteneri trebuie să țină cont că pasiunea în cuplu trebuie întreținută, cu timpul se vor complace să ducă o viață liniștită, monotonă. Nu uitați să vă distrați și să vă bucurați de micile plăceri de zi cu zi!

Compatibilitate Capricorn. Care sunt zodiile compatibile cu Capricornii. Compatibilitatea Capricorn - Gemeni

Capricornul e rațional și organizat, nu va rezista prea mult în compania partenerului Gemeni. Priorități diferite, stiluri de viață care nu se potrivesc. Slabe șanse să se înfiripe ceva care să și dureze.

Compatibilitate Capricorn. Care sunt zodiile compatibile cu Capricornii. Compatibilitatea Capricorn - Rac

Sensibilul și romanticul Rac nu este compatibil cu raționalul și distantul Capricorn. O relație între acești doi nativi este sortită eșecului încă de la început. Nici din punct de vedere sexual nu sunt pe aceeași lungime de undă. Mult prea multe disensiuni și obstacole apar în acest cuplu. Au și puncte comune, dar puțini vor fi cei care vor avea răbdare să le descopere.

Compatibilitate Capricorn. Care sunt zodiile compatibile cu Capricornii. Compatibilitatea Capricorn - Leu

Firea organizată și calculată a Capricornului îl va scoate din minți pe orgoliosul și egocentricul Leu. Puține vor fi cazurile în care o combinație între aceste două zodii va fi una reușită. Nativii acestor semne zodiacale sunt materialiști și foarte zgârciți. Dacă nu își va ține gelozia sub control, Leul și va pierde partenerul, care va pleca fără să privească în urmă!

Compatibilitate Capricorn. Care sunt zodiile compatibile cu Capricornii. Compatibilitatea Capricorn - Fecioara

Armonie în cuplu. Relația dintre o Fecioară și un Capricorn merge ca unsă dacă ambii parteneri vor fi dispuși să facă mici compromisuri. Amândoi sunt practici, bine organizați, serioși și responsabili și își doresc relații de lungă durată. Persoane care pun preț pe fidelitate și care își doresc stabilitate din punct de vedere financiar, temându-se de lipsurile materiale.

Compatibilitate Capricorn. Care sunt zodiile compatibile cu Capricornii. Compatibilitatea Capricorn - Balanta

Două zodii care știu să se iubească reciproc și să se respecte. La început atracția fizică e foarte puternică, cu timpul relația se poate deteriora pentru că amândoi sunt cam secretoși. Sunt echilibrați și loiali, dar nu știu să comunice.

Capricornul nu înțelege de ce este Balanța atât de delăsătoare. Pot fi buni prieteni sau colaboratori de nadejde, relațiile amoroase, în schimb, nu au mari șanse de reușită.

Compatibilitate Capricorn. Care sunt zodiile compatibile cu Capricornii. Compatibilitatea Capricorn - Scorpion

Compatibilitate 100%. Doi parteneri cu același sistem de valori, cu aceleași pasiuni și care pun mare preț pe familie și pe ideea de cămin. Scorpionul și Capricornul se potrivesc din toate punctele de vedere.

Amândoi sunt foarte încăpățânați, iar din când în când vor ieși și scântei. E nevoie de răbdare și comunicare pentru a rezolva neînțelegerile.

Atracția fizică e foarte puternică. Când fluturii din stomac se mai potolesc, analizați cu mare atenție relația și stați de vorbă despre aspectele care funcționează și cele care scârțâie. Astfel veți preîntâmpina scandalurile și izbucnirile de orgoliu.

Compatibilitate Capricorn. Care sunt zodiile compatibile cu Capricornii. Compatibilitatea Capricorn - Sagetator

Doi nativi incapatanati care cu greu vor putea convietui. Sagetatorul este impulsiv si iubeste distractia si aventura, Capricornul este foarte rational si prudent.

Exista compatibilitate sexuala. Daca vrea ca relatia sa reziste, nativul zodiei Sagetator trebuie sa invete sa isi tina sub control gelozia. Partenerului nu ii plac certurile provocate de gelozie si posesivitate si exista riscul sa plece fara sa mai priveasca in urma. Ambele zodii pun pret pe prietenie si familie, asa ca nu este exclus ca legatura dintre ele sa se transforme in ceva de durata. Capricornul va trebui, la randul lui, sa faca anumite compromisuri in aceasta relatie si sa ii dea partenerului mai mult spatiu.

Compatibilitate Capricorn. Care sunt zodiile compatibile cu Capricornii. Compatibilitatea Capricorn - Capricorn

O relatie intre doi Capricorni nu are mari sanse sa functioneze. Amandoi sunt mult prea ordonati si prudenti, legatura lor risca sa fie fada si plictisitoare. In dormitor, Capricornii duc lipsa de fantezie, indrazneala si entuziasm. Doi nativi ai acestei zodii pot fi mai degraba buni prieteni sau colaboratori, nu iubiti.

Capricornul tinde sa se concentreze pe viata profesionala si sa isi lase partenerul pe locul doi. Nu stie sa isi faca timp si sa aloce energie si pentru persoana care il asteapta acasa.

Compatibilitate Capricorn. Care sunt zodiile compatibile cu Capricornii. Compatibilitatea Capricorn - Varsator

Relatia unui Capricorn cu o persoana din zodia Varsator poate functiona dar pentru o scurta perioada. Cu timpul, sentimentele de iubire vor disparea si tot ce va ramane va fi doar o frumoasa prietenie.

Nativului Varsator i se pare ca partenerul Capricorn este mult prea serios si precaut. Acesta din urma ii poate reprosa jumatatii sale ca nu face gesturi romantice. Legatura lor poate trece testul timpului doar daca Varsatoril se va lasa disciplinat, iar Capricornul va da dovada de rabdare si nervi tari.

Compatibilitate Capricorn. Care sunt zodiile compatibile cu Capricornii. Compatibilitatea Capricorn - Pesti

Dragoste la prima vedere! Abia dupa o perioada pot aparea si problemele in acest cuplu. Pestii vor mai multa atentie si mai multe dovezi de afectiune de la partenerul lor si ii vor reprosa ca sunt neglijati in detrimentul vietii profesionale. Depinde doar de Capricorn sa isi revizuiasca atitudinea si sa ii arate jumatatii sale ca are sentimente puternice.

Farmecul nativului din Pesti il atrage pe Capricorn. Apreciaza mult si siguranta pe care le-o inspira de fiecare data. Atentie! Daca persoana nascuta sub semnul Capricornului va incepe sa joace dublu, Pestii se vor retrage.