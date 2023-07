”A apărut gelozia” Viața de familie a Dianei Dumitrescu s-a schimbat radical. Care a fost momentul în care ea și soțul au realizat totul?

In articol:

Diana Dumitrecu este la al doilea mariaj și se declară acum o femeie fericită și împlinită. Este iubită, iubește și a devenit și mamă de băiat, lucru care o bucură enorm.

Însă spune că venirea pe lume a lui Carol i-a schimbat complet viața, dar și percepția despre lume, atât ei, cât și soțului.

Carol le-a schimbat complet viața de familie

Carol este acum centrul universului lor, cel care îi învață ce nu au descoperit ei fără iubirea lui, îi bucură și îi mai pune la încercări.

Rolul de părinți, spune ea, este unul frumos, dar și greu, însă nimic nu este imposibil când susținerea și alinarea minorului este necondiționată.

Astfel imposibilul se transformă în posibil, dar este nevoie de muncă, răbdare, înțelegere și timp, căci, odată cu creșterea copilului și părinții au lucruri de învățat și exersat.

”Viața mea e numai deloc la fel, m-am schimbat absolut total și eu și noi și Alin. Copilul ne învață pe zi ce trece cum trebuie să fim și cu el și între noi. Eu cred că nu e un lucru pe care poți să-l definitivezi, să zic așa, se modifică, așa creștem și noi pe lângă ei, ca și părinți ne modificăm și este un parcurs foarte frumos, dar greu. Am momente când mă enervez, dar momente când sunt liniștită sau uneori țip. Carol a învățat un lucru, eu l-am învățat, și am spus că atunci când o vede pe mama că e nervoasă să spună: ”mama, nu trebuie să te enervezi, te rog frumos să te calmezi” și cumva așa îmi spune și mă calmez și îmi dau seama că am nevoie cumva de susținerea lui. Lucrurile astea le înveți și nu le faci cum trebuie pur și simplu. Ai nevoie de exercițiu, adică nu te învață nimeni, n-ai cum, adică se adaptează la firea ta toate întâmplările și toate problemele”, a spus Diana Dumitrescu la un post de televiziune.

Și nu doar atât, dar pe lângă lucrurile noi care vin la pachet cu rolul de părinte, apare și gelozia. Astfel că și în familia lor, deși se împart cu brio între timpul părinți-copil și cel de cuplu, nu de puține ori actrița spune că s-a confruntat cu sentimentul geloziei.

Dar chiar și așa, este conștientă că pentru menținerea unui familii fericite este nevoie de momente de calitate petrecute cu cel mic, dar și doar cu partenerul de viață, astfel iubirea poate avea de suferit pe termen lung.

”Preferam vacanțele în doi și am făcute câteva imediat după ce s-a născut Carol. Acum că el a mai crescut și ne înțelegem altfel cu el, că e mult mai ușor să călătorești cu el, în curând face 4 ani, facem vacanțele în trei. Avem nevoie și de cele în doi, ele sunt de nelipsite într-un cuplu și într-o familie să te conectezi, ai nevoie de timp total dedicat soțului și viceversa. Am fost plecați la mare, am stat cu Carol, iar după ce a venit Alin, a apărut gelozia și mi-a fost greu să mă împart”, a mai spus actrița.