„A fost un haos” Motivul pentru care Jo nu se mai afișează în compania iubitului ei, Juno! Vedeta a recunoscut abia acum ce se întâmplă între ei

Jo este foarte urmărită în mediul online, acolo unde adesea postează momente importante din viața ei. În ultimul timp, însă, fanii au observat că artista nu s-a mai afișat alături de partenerul ei și au fost curioși să afle dacă nu cumva este vorba din nou despre o despărțire.

Motivul pentru care Jo nu s-a mai afișat alături de Juno

Sinceră din fire, vedeta a dezvăluit ce se întâmplă între ea și Juno!

Jo este foarte apreciată în țara noastră, iar acest lucru vine în urma talentului muzical cu care a fost înzestrată. Artista se poate lăuda cu o carieră impresionantă, însă nici pe partea personală nu stă rău, căci se știe deja că formează un cuplu cu Juno de câțiva ani. Cu toate acestea, internauții și-au făcut griji în ceea ce privește relația dintre ei, având în vedere că vedeta nu s-a mai afișat în ultima vreme alături de iubitul ei. Jo a ținut, însă, să clarifice zvonurile unei posibile despărțiri și să dezvăluie adevăratul motiv pentru care ea și cântărețul nu au mai apărut împreună.

„Suntem foarte ocupați amândoi în ultima vreme. Și foarte obosiți. Am stat numai pe drumuri, în toate colțurile țării, când n-am fost pe drumuri am fost în studio cu treabă… Abia am mai avut timp să ne vedem.

Amândoi lansăm piesă luna asta, El săptămâna asta, eu săptămâna viitoare. A fost un haos ultima perioadă și încă nu s-a terminat. Dar suntem bine. Mulțumim!”, a spus frumoasa cântăreață, pe contul ei de Instagram.

Ce spune Jo despre relația cu partenerul ei?

În urmă cu ceva timp, Jo a făcut mai multe dezvăluiri despre relația cu Juno. Deși se iubesc mai mult ca oricând, între cei doi au existat și momente mai puțin plăcute.

Astfel că la un moment dat, anumite zvonuri spuneau că cei doi nu mai formează un cuplu. Cu urcușuri și coborâșuri, Jo și Juno au reușit să rămână împreună, iar dragostea dintre ei este mai puternică ca niciodată.

„Sunt multe lucruri pe care multe persoane nu le știu și nu ar trebui să le știe. Ceea ce vrem să le transmitem oamenilor este o energie bună și o stare de bine și atâta timp când ceva nu merge bine noi nu încercăm să le transmitem mai mult decât prin muzică. Am avut vacanțe în doi în ultima vreme, nu trebuie să le plănuim, sunt spontane. Suntem bine!”, a spus Jo, în cadrul unei emisiuni TV.

