Cântăreaţa Marie Fredriksson, membră a trupei Roxette, a murit la vârsta de 61 de ani, după ce s-a luptat timp de 17 ani cu cancerul.

A murit Marie Fredriksson, solista trupei Roxette

Anunțul trist a fost făcut public chiar de familia artistei.

„Cu o mare tristețe vă anunțăm că una dintre cele mai mari și mai iubite artiste s-a dus. Marie Fredriksson a murit în dimineața zilei de 9 decembrie.” a scris familia artistei pe pagina oficială de Facebook a fan clubului formației Roxette.

În 2002, Marie Fredriksson a fost diagnosticată cu tumoare cerebrală și a urmat un tratament agresiv. În 2009, artista și-a revenit și a reușit să se întoarcă pe scenă, timp în care formația Roxette a creat mai multe albume și a participat la concerte.

Artista s-a conscrat în istoria muzicală datorită hiturilor „Listen To Your Heart", "It Must Have Been Love" şi "Joyride", care au ajuns pe primul loc în clasamentele muzicale din Statele Unite ale Americii.

În 2016, starea ei de sănătate s-a înrăutățit și medicii au sfătuit-o să se retragă definitiv. La vremea aceea, artista anunța în timpului unui concert că zilele ei de turneu s-au încheiat. Marie mai avea programate și alte concerte, dar le-a spus fanilor că a fost sfătuită să se retragă de pe piața muzicală.

„Au fost 30 de ani uimitori! Nu simt decât fericire şi încântare când privesc în urmă la turneele mondiale Roxette... Sunt în special mândră şi recunoscătoare pentru revenirea din 2009, după ce am fost diagnosticată, şi pentru faptul că am mai putut merge în câteva turnee în întreaga lume", a scris Marie într-o postare pe o reţea de socializare. Din păcate, zilele mele de turneu s-au terminat şi vreau să profit de ocazie pentru a le mulţumi fanilor minunaţi care ne-au urmărit de-a lungul acestei călătorii frumoase", spunea în 2016 Marie Fredriksson.

