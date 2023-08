„A năvălit peste mine, am rămas inconștient” Scandal de proporții între Romeo Vasiloni și Răzvan Kovacs! Ispita susține că iubitul Emei Oprișan l-a atacat după terminarea filmărilor: „Am fost amenințat”

In articol:

S-a iscat un scandal imens, după difuzarea imaginilor filmate pe insula tentațiilor. Romeo Vasiloni, una dintre ispitele masculine, susține că a fost atacat de unul dintre concurenții ce au mers pe insulă pentru a-și testa relația. Deși filmările pentru emisiune s-au terminat în urmă cu câteva luni, au ieșit la iveală detalii șocante despre lucrurile care s-au întâmplat atunci când concurenții și ispitele s-au întors din Thailanda.

Într-o emisiune difuzată pe Youtube, Speak comentează, alături de invitații săi, episoadele difuzate la TV din show-ul cu ispite. De curând, artistul a dezvăluit că a primit câteva informații uluitoare despre finalul emisiunii filmate în Thailanda. După spusele lui Speak, atunci când filmările s-au încheiat, iar concurenții și ispitele s-au întors acasă, Răzvan Kovacs, iubitul Emei Oprișan, a avut o reacție extrem de nervoasă la adresa bărbatului cu care aceasta și-a petrecut majoritatea timpului pe insulă. Răzvan l-ar fi atacat pe Romeo Vasiloni, ispita masculină care s-a apropiat de Ema.

„Am auzit, am auzit… Mi-a dat cineva un mesaj pe Instagram că cică după emisiune, Răzvan s-a dus cu vreo doi, trei băieți și l-a bătut pe ăsta, pe Romeo. Doar mi-a zis unul, printr-un mesaj. Nu știu dacă e adevărat”, a declarat Speak, în filmulețul postat pe Youtube, potrivit Viva.ro.

Romeo Vasiloni a apărut bandajat pe internet

După ce Speak a făcut dezvăluirea, ispita masculină care ar fi fost bătută de unul dintre concurenți a ieșit în public și a spus tot adevărul. Romeo Vasiloni a postat un filmuleț, pe pagina lui de TikTok, în care apare cu brațul în ghips.

Bărbatul a povestit că Răzvan Kovacs , ajutat alte câteva persoane, l-au atacat, lăsându-l în stare de inconștiență. Mai mult, Romeo a mărturisit că nu a vorbit până acum despre acest incident, din cauza faptului că a fost amenințat de iubitul Emei Oprișan.

„Salutare, oameni buni! Fac și eu acest video cu durere în glas pentru domnul Speak, care mi se pare un om excepțional, extraordinar, nu mai am cuvinte pentru el. Pentru faptul că a avut curajul să spună că acel individ, nu mai dau nume, a năvălit peste mine cu încă câțiva inși. Că nu mai știu, pentru că am rămas inconștient și puteți să vedeți și voi ce mi s-a întâmplat. Dar mă bucur că încă mai există oameni care au curaj să spună pe față exact așa cum este situația, sau cum o văd ei, din punctul lor de vedere. Așa că, încă o dată, domnul Speak și întregii echipe de acolo, vreau să vă mulțumesc pentru că ați avut curajul să spuneți public ceea ce mi s-a întâmplat. Pentru că eu n-am avut curaj să fac asta, deoarece am fost amenințat că, dacă fac asta, o să se repete ceea ce puteți vedea. Ce să zic, mulțumesc din suflet și faceți-vă treaba în continuare la acea emisiune, că, personal, mie îmi place foarte tare. Pa!”, a declarat Romeo Vasiloni, într-un filmuleț postat pe TikTok.

Romeo Vasiloni susține că a fost atacat de Răzvan Kovacs, concurentul de la insulă [Sursa foto: Captură Video]