A primit cele mai multe voturi și este în pericol de eliminare de la Survivor! Reacția neașteptată a Faimosului: "Zanni merită să câștige"

Faimoșii au pierdut cu scorul de 10-6 jocul de imunitate și au fost nevoiți să propună un Faimos spre eliminare.

Discuții și reproșuri în echipa Faimoșilor, în consiliul de nominalizare

Concurentul care este în pericol de a părăsi competiția Survivor a primit cele mai multe voturi din partea echipei.

Faimoșii, nevoiță să voteze spre eliminare un concurent[Sursa foto: Captură KANAL D]

Înainte de a vota concurentul pe care îl propun spre eliminare în această săptămână, Faimoșii și-au spus nemulțumirile unul la adresa celuilalt.

Sebastian: Din punctul meu de vedere am început să ne duelăm pe față unii cu ceilalți, am înceăput să ne arătăm răutatea unul față de celălalt, am reușit să ne destabilizăm din orice punct de vedere, nu untem o echipă și nu am fost niciodată.

În foarte puține momente am fost pe bune o echipă. E normal pe de-o parte. Unii dintre noi am uitat de umanitate, am uitat de cine suntem cu adevărat, poate unii ar fi putut fi exemple pentru cei tineri de acasă, poate unii așa au și sufletul plin de ură. Chiar dacă ei au un avantaj, ei nu sunt cei mai buni. Noi am deovedit de multe ori că suntem mai buni ca ei.Dacă înainte erau discuții, certuri, erau mărunte, acum s-au dat pe față. Nu mai ținem cont de absolut nimic. Dacă greșesc aș accepta să fiu corectat.

Culiță: Nu sunt de acord cu Sebastian. Putem să câștigăm, trebuie să ne concentrăm și să lăsăm certurile. Nu știu dacă a fost un motiv întemeiat. Te cerți și dacă cineva îți calcă pe pătură. Se face scandal și dacă cineva greșește cu un lucru mărunt.

Cred că trebuie să nu le mai băgăm în seamă și să ne putem unul în locul celuilalt. Să plece schimbarea de la noi, fiecare să facă ceva pentru el. Dacă considerăm că suntem perfecți, atunci să nu ne schimbăm.

Raluca îl acuză pe Culiță că a jignit-o[Sursa foto: Captură KANAL D]

Raluca: Da, așa este. Suntem o echipă cu două tabere. Ne certăm din motive mici, sunt tensiuni mari. Ce nu mi se pare corect este când ajungem să ne jignim. Aici fac referire la mine și la Culiță, pentru că am fost jignită de el. Fake, țărancă, nu am 7 ani de acasă. Dacă nu ne suportăm, putem să ne spunem punctul de vedere dar fără să ne jignim. Am avut o atitudine față de el ieri la joc când i-am aruncat cu nisip în față, pentru că m-a făcut țărancă. Ai pretenția să am cei 7 ani de acasă după ce îmi arunci cuvinte urâte. Poate nici eu nu te suport, dar nu te jignesc. Dacă atitudinea ta este corectă...Mulțumesc!

Culiță, ceartă cu Raluca în consiliu[Sursa foto: Captură KANAL D]

Elena: La un moment dat încercasem să ne acceptăm cbhiar dacă nu eram corecți unii față de ceilalți. Am făcut un pact, am încercat să ținem cont de el. Lucrurile s-au schimbat, a căzut acel pact, au venit oameni noi, au caractere noi. unii dintre noi suntem mai vocali, unii avem o educație, acum se recunoaște că nu ne suferim, că am vrea să plece X sau Y că nu ne mai plac fețele. Ceea ce se întâmplă în camp nu se poate remedia. Este strict răuatte gratuită. Nu cred că putem să o ducem până la capăt. Hai să încercăm să trecem de bariera că nu ne suportăm și să fim uniți. Nimeni nu are garanția că va rămâne până în final, publicul este stăpân.

Zanni: Legat de acel pact, Elena susține că s-a încercat, eu mă aflam sub o energie foarte nasoală, simțeam că vreau să o ignorăm. Era și Moroșanu care susținea treaba asta mereu. Eu am făcut pactul. Dacă e să fie de fațadă a fost din partea altora, eu am pus mâna acolo și acolo au fost lăsate toate. Mie mi s-au spus chestii de care puteam să plâng, să fiu victimă și să mă afirm cu treaba asta. Eu sunt un om care nu bagă în seamă răutăți. Eu nu am profitat de acel conflict, că Ștefan a fost favorit. Asta face toată lumea, dacă simțim că intrăm într-o umbră reinvetăm ceva. Nu am profitat de conflictul meu cu Ștefan. S-a stins tot. Schimbarea începe cu mine. Legat de Sebi, el e destul de irascibil, a avut destule momente când s-a lăsat liber. Mulți au profitat de chestia că nu s-a abținut. I-au sărit mulți în cap lui Sebi și în momentele alea mi-a părut rău că el s-a asociat cu mine. El a sărit pentru mine, este irascibil, dar are cel mai mare suflet de aici. Nu sunt de acord cu el din multe puncte de vedere, dar simt că am o conexiune cu el de parcă am fi copilărit împreună. În cazul în care profită cineva de el, că e fraier sau greșește, o fac pentru că l-au văzut că tace și îndură. Echipa asta nu e echipă. Mi-ar plăcea rău să plece Sebi, chit că rămân singur promit să fiu cum sunt eu, să nu mă menajez.

Andreea, sfătuită de Raluca pe cine să voteze spre eliminare

Faimoșii au dezbătut și o discușie din camp, când Raluca ar fi luat-o departe pe Andreea și i-ar fi sugerat pe cine să voteze.

Andreea: Va trebui să mai plece o parte din cei care sunt aici prezenți să ajungem într-o formă să ne acceptăm. Consider că nu ne susținem la traseu, ar trebui să lăsăm certurile în camp. Nu pot să zic că mă simt apropiată de un grup sau altul, încerc să stau în banca mea să nu-i deranjez. Astăzi am avut o discuție cu Raluca, mi-a zis să votez în așa fel încât să plece cineva care aduce un disconfort în echipă. Băieții și Raluca sunt țintiți pe Ștefan, că au avut un conflict și eu așa am simțit că aceste vorbe mi-au fost spuse să votez într-un anume fel.

Sebastian Chitoșcă, în pericol de eliminare la Survivor România

Sebastian este nominalizat spre eliminare[Sursa foto: Captură KANAL D]

Faimoșii au votat și au rezultat: 4 voturi pentru Sebastian, 2 voturi Culiță, 1 vot Ștefan, 1 vot Zanni.

"Nu mai deschidem și ultimul vot din urnă, pentru că matematic Sebastian este nominalizat spre eliminare.", a anunțat Dan Pavel.

Sebastian nu a comentat decizia colegilor, a spus că Zanni merită să câștige Survivor România.

Sebastian: Am fost un tip destul de realist și sunt și oricât de bun am fost pe traseu și social, competiția asta merită s-o câștige Zanni. El are toate calitățile, și sportive și umane și tot ce vrea el.