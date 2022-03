Accidentul care i-a schimbat viața Cristinei Șișcanu. Cu ce probleme de sănătate a rămas, după ani buni de la nefericitul eveniment? "Îmi dă bătăi de cap și acum"

In articol:

Cristina Șișcanu a trecut prin momente dificile în copilărie. Vedeta a recunoscut recent, în cadrul unei postări pe Instagram, că a fost victima unui accident de motocicletă, pe vremea când era doar un copil.

După ani buni de la nefericitul eveniment, ea a recuncoscut că încă are probleme serioase de sănătate.

Cristina Șișcanu: "Am o poveste din copilărie, care îmi dă bătăi de cap și acum"

Cristina Șișcanu a rămas cu probleme de sănătate în urma unui accident rutier petrecut în copilărie. Fosta jurnalistă a mărturisit că este nevoită să meargă în continuare la stomatolog, din cauză că în trecut a căzut de pe motocicletă, cu dinții de asfalt: "Voi face multe drumuri la stomatolog. Vă povesteam că am de făcut niște lucrări care se vor întinde pe o perioadă de timp.

Eu am o poveste din copilărie, care îmi dă bătăi de cap și acum. Eram clasa a doua când am avut un accident de motocicletă. Practic, am căzut de pe motocicletă, cu dinții de asfalt. Și s-au crăpat exact cei din față. S-au rupt chiar, pe jumătate.", a declarat soția lui Mădălin Ionescu.

"Sunt cu dinți provizorii acum"

Cristina Șișcanu a dezvăluit că a încercat, de-a lungul timpului, să-și rezolve problemele privind dentiția, însă nici până acum nu a reușit. Vedeta a povestit că urmează să treacă prin mai multe intervenții stomatologice, în următoarea perioadă: "Abia la 18 ani mi s-au pus niște fațete, pe la 30 de ani le-am schimbat, însă ulterior mi s-a rupt o rădăcină, a trebuit să fac o extracție în vară. Foarte complicată situația.

Acum trebuie să fac implant. Deci, practic, din vară sunt cu dinți provizorii. Acum, recent, mi i-am schimbat cu niște dinți provizorii de cabinet, urmează să punem niște dinți provizorii de laborator.", a adăugat Cristina Șișcanu.