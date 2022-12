Adda, uimită de gestul fiului său! Alexandru a lăsat-o, din nou, fără cuvinte pe mama sa: „M-a topit”

In articol:

Adda se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Pe lângă cariera impresionantă pe care o are în domeniul muzical, cântăreața a lansat de curând și o carte despre viața sa, care se bucură de un real succes.

De asemenea, recent, Adda a avut un eveniment pentru promovarea cărții sale, iar acolo au fost alături de ea fiul ei, Alexandru, și soțul său, Cătălin Rizea. Deși micuțul era bolnav, acesta și-a dorit foarte tare să meargă cu părinții săi la eveniment, așa că cei doi soți nu l-au putut refuza.

Cântăreața a împărtășit cu fanii săi un moment emoționant, mai precis un gest care a lăsat-o fără cuvinte pe cunoscuta artistă, făcut chiar de către fiul ei. Micuțul a achiziționat cartea mamei sale, apoi s-a dus la aceasta pentru a-i oferi un autograf, iar totul a fost doar pentru a-i demonstra celei care i-a dat viață că îi este alături și o susține în tot și în toate.

„Trei zile de febra mare, impachetari cu prosoape reci, nopti albe si toate cele…mamele stiu. Am vrut sa-l las acasa azi, dar a plans ca vrea sa vina si el cu mami si tati. Mi-a zis sa-l imbrac frumos si sa-l las sa-si ia cu el: lanterna lego, telefonul si ochelarii de soare. I-am facut pe plac. In timp ce semnam cartile, hop a aparut si el cu o carte. A zis ca vrea sa-i dau si lui autograf. Da’ sa-i scriu pe carte ca e de la mami, sa ii dau dupaia si un pupic pentru ca a cumparat-o si pentru ca ma sustine. Replica asta o stie de la tati. M-a topit… ne-am intors apoi acasa la aerosol, siropuri si toate cele. Suntem toti trei fericiti!”, a scris Adda pe pagina de Instagram.

Adda a povestit cum a fost umilită de CRBL

Adda și-a deschis sufletul în fața fanilor ei, chiar în cartea pe care a lansat-o de curând, acolo unde a vorbit deschis despre o mulțime de întâmplări pe care le-a trăit de-a lungul vieții, dar mai ales de-a lungul carierei sale.

În paginile cărții sale se regăsesc și câteva cuvinte despre CRBL, la adresa căruia nu a avut deloc cuvinte de laudă, asta pentru că artistul a umilit-o de câteva ori, în urmă cu ani buni. Realizând că a greșit față de artistă, la trei ani distanță de la respectivele întâmplări, CRBL i-a cerut iertare blondinei.

„M-a sunat CRBL și mi-a spus că nu este posibil să am eu două momente (n.r. într-o emisiune). Să mă întorc acasă, căci altfel va face scandal. Așa că m-am întors plângând, dar asta nu avea să fie tot. La un post de radio, când mă pregăteam să intru pe scenă din nou, am dat nas în nas cu CRBL. Mi-a spus că nu voi urca pe scenă cu el, pentru că nu am fost la toate repetițiile. Mi-a spus că mi-a lăsat vocea pe piesă și în momentul în care va intra refrenul o să apară o poză cu mine, deci nu mai era nevoie să urc. Am simțit că îmi pică cerul în cap, îmi venea să-l bat, să urc pe scenă și să-l arunc în mulțime.(...) Nu a spus nimic trei ani, apoi m-am trezit cu un mesaj de la el în care și-a cerut scuze pentru tot.”, a povestit Adda.

