Adda, ultimele detalii despre starea sa de sănătate, la o lună după ce a fost diagnosticată cu Borelioză: „Am stat trei zile conectată la un aparat”. Cum se simte acum vedeta

Încă de anul trecut, Adda le-a mărturisit fanilor că se confruntă cu grave probleme de sănătate, motiv pentru care a ajuns pe mâna mai multor medici. După îndelungi căutările, analize, tratamente și diagnostice greșite, artista, în urmă cu o lună, a primit adevăratul diagnostic.

Vedeta afla în luna februarie că este una dintre victimele bolii Lyme.

Atunci, cu putere, speranță și dorință de a învinge virusul care i-a schimbat viața, Adda a făcut totul public.

Adda, mărturisiri despre starea sa de sănătate

Artista a mărturisit că se retrage din viața publică, însă le-a promis celor care o apreciază că va rămâne în constantă legătură cu ei prin intermediul rețelelor de socializare.

Zis și făcut! În toată această perioadă, una deloc ușoară, Adda a respectat cu strictețe regimul alimentar impus de specialiști, a urmat tratamentul medicamentos ce i s-a prescris, a făcut și ședințe de terapie, iar acum le aduce fanilor ei vești bune.

În lupta cu virusul, soția lui Cătălin Rizea se dovedește plină de încredere, motiv pentru care, deși recunoaște că stările de rău nu au dispărut definitiv, se bucură că măcar s-au mai ameliorat.

De asemenea, venind astfel și în ajutorul altora care se află în situația sa, Adda spune că o ”armă” împotriva lui ”Goguț”, așa cum l-a numit ea pe virus, este consumul de apă. Atunci când organismul cere alimente dulci, Adda consumă apă și astfel elimină din corp toxinele și nu-i mai oferă bolii ”dulcele stimulent” de a se multiplica.

Chiar și așa, deși face pași mici către vindecare, Adda recunoaște că se teme de ceea ce va mai urma, însă vrea să învingă boala și să revină la viața sa

de dinainte de această infecție deloc de neglijat.

”Iau antihistaminic la peste 80 de ore. Iar “reacțiile alergice” nu mai sunt atât de violente, pentru că nu mă mai tratez pentru intoleranță la histamina/ alergii/ dermografism. Sunt mai bine. Nu mai văd în ceață. Nu mai scap obiecte din mână. Sunt mai coerentă. Am momente, înca, în care uit cuvintele în mijlocul propoziției, sau uit ce vreau să fac, dar am răbdare. O să dureze. Mă ajută mult scrisul și cititul.

Respect cu sfințenie protocolul din plante și regimul alimentar. Am făcut și un tratament cu vibrație hertz, care omoară prin curent, tot ce e viu. Am stat 3 zile conectată la un aparat și abia aștept reevaluarea. Să vedem daca mâncam colivă pentru familia intrusului. O să revin cu detalii. Urmează să renunț și la ouă ca să accelerez detox-ul. Paraliziile sunt mai rare, la fel și spasmele musculare, dar durerile de oase înca mă bântuie. Înca amorțesc și mă umflu, dar mai light. Important e că nu mă mai panichez. “Angioedemul”, mă rog, spirocheta lui îmi provoacă încă spasm în gât, dar mai rar și trec în câteva minute- singure, după ce îl înjur de mă-sa! Am observat că, atunci când am acele pusee de rău, îmi cere corpul dulce. De fapt, îmi cere Gogu și verișorii lui, să le dau ceva care să-i țină în viață. Dar eu le dau cu câteva pahare de apă. Beau peste 3 litri de lichide pe zi.

Și da! Mi-e frică de tratamentul medicamentos și de reacțiile corpului meu, când Gogutz va ajunge în iad, că nenorocitu’ e răzbunător tare. Însă gândesc pozitiv că e o luptă pe care o voi câștiga! Sunt mai deșteaptă decât el! Vă mulțumesc că sunteți aici!”, a scris Adda pe rețelele de socializare.