Adela Popescu, incident neplăcut la locul de joacă. O mămică l-a certat pe fiul ei, Andrei: „Măi, dar mai taci din gura aia”. Cum a intervenit prezentatoarea TV: „M-am înfuriat” 

Adela Popescu este una dintre mămicile-eroine din show-biz-ul autohton. Are doi băieți mici, iar în doar câteva săptămâni urmează să devină mamă pentru a treia oară. Nu o mai surprinde nimic, căci deja are experiență în a crește și a educa copii.

Mai mult, aceasta spune că cei mici sunt destul de diferiți, astfel că este nevoie să aplice tactici diferite pentru ei.

„Noi avem doi băieți: Andrei și Alexandru. Alexandru este un băiețel foarte echilibrat extrem de ascultător, prudent și dacă îi spun să nu facă ceva, înțelege. Andrei este diferit. E genul de băiețel la care se aplică altă tactică. Lui dacă îi spui „Nu mai pune mâna”, el râde”, a dezvăluit Adela Popescu pe Instagram.

Recent, aceasta a povestit pe rețelele de socializare un episod extrem de neplăcut care a avut loc într-un parc. Vedeta spune că a surprins o altă mămică în timp ce îl certa agresiv pe fiul ei, Andrei. Iată cum a intervenit Adela Popescu și ce spune despre acest incident.

Adela Popescu, Radu Vâlcan și cei doi băieți [Sursa foto: Instagram]

Adela Popescu, furioasă foc și pară pe rețelele de socializare, după ce o mămică i-a certat fiul, în parc: „M-am consumat foarte tare”

Vedeta a fost pusă într-o postură foarte neplăcută. Se pare că totul a avut loc într-un loc de joacă pentru copii. Adela Popescu se afla acolo împreună cu cei doi băieți ai ei. Andrei se dădea pe tobogan, acolo unde, în apropiere, o mămică doar ce-și adormise bebelușul în cărucior, iar băiatul, fericit că se joacă alături de prietenii săi făcea gălăgie și se distra.

Femeia, supărată că băiatul Adelei Popescu îi poate trezi copilul în orice moment, l-a certat, iar Adela Popescu care a auzit întregul dialog a intervenit și a încercat într-un mod foarte pașnic să aplaneze conflictul. Blondina a povestit întregul incident pe rețelele de socializare.

„Mi s-a întâmplat o chestie ciudată. M-am consumat foarte tare, m-am înfuriat. Eram la un loc de joacă pentru copii și Andrei se juca la tobogan și Alexandru în altă parte și ei sunt genul de băieți care au energie. Se bucură de lururi, vor să facă, vorbesc, povestesc. Și la acest loc de joacă, am văzut o mămică care îl certa că vorbește prea tare (n.r. pe Andrei). Dar îl certa ca un adult, iar eu nu-s sensibilă la chestia asta. Dacă copiii mei fac ceva e normal să li se atragă atenția, nu e neapărat să fiu eu lângă ei.

Dar când vorbești cu un copil, eu cred că e o manieră difererită. Ea vorbea ca un adult cu un alt adult: „Măi, dar mai taci din gura aia, că m-ai înnebunit de când ai venit”. Eu am prins discuția și i-am zis „Îmi cer scuze dacă v-a deranjat, el nu vorbește foarte bine și probabil că de asta felul în care a vorbit v-a deranjat”. Mă și enervează de cât de amabilă am fost. Ideea era că dumneaei adormise un bebeluș care se afla într-un cărucior. Desigur că acel cărucior se putea plimba, dar ea îl ținea lângă tobogan. După ce am avut această intervenție super civilizată ea a zis: „Haideți, rezolvați problema că face așa de când a venit”.

(...) Maniera în care l-a certat a fost agresivă. Era un loc în aer liber pentru copii. Nu cerți un copil că se bucură, că se joacă. E ca și cum te duci într-o bibliotecă și te superi că cineva citește!”, a povestit Adela Popescu pe rețelele de socializare.