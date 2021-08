Adelina Damian, schimbare spectaculoasă după Survivor România! Cât de bine arată Războinica în costum de baie

In articol:

Adelina Damian a fost una dintre cele mai apreciate concurente de la Survivor România. Deși a intrat în competiție pe final, Războinica a reușit să se impună în fața colegilor și să atragă publicul de partea sa. Însă, a părăsit emisiunea înainte de a ajunge în marea finală.

Adelina Damian, imagine spectaculoasă pe Internet

Se pare că experiența din Republica Domincană a făcut-o pe Adelina Damian să se focuseze mai mult pe propria persoană. Astfel, de când a revenit în țară, aceasta este mult mai atentă la stilul de viață pe care îl duce.

De curând, Războinica a postat o fotografie cu ea pe contul său de socializare, în costum de baie, iar la descriere a scris următoarele.

"O să-mi fac poza asta poster și-o lipesc pe ușa de la bucătărie 🤪 să dau cu ochii de ea când mai am porniri incontrolabile de a rupe frigideru’ la 12 noaptea 😅 Și nu e vorba doar despre a arăta bine, ci și despre a te simți bine 🥰 De la începutul anului am renunțat la consumul de carne și a fost the best decision în ceea ce privește alimentația", a scris

Adelina Damian pe contul său de socializare.

Adelina Damian [Sursa foto: Instagram]

Se pare că de la începutul anului a decis să renunțe la consumul de carne și pare că ar fi cea mai bună decizie pe care a luat-o vreodată.

De asemenea, este mult mai atentă la tot ce înseamnă alimentație, iar rezultatele sunt pe măsură. Adelina arată excepțional, iar acest lucru se poate observa cu ochiul liber din fotografiile pe care le postează pe Internet.