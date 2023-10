Adevăratul motiv pentru care Gina Pistol nu vrea să apeleze la ajutorul unei bone. A spus-o clar și răspicat: „Așa puteam să îl pasez”

In articol:

Gina Pistol și Smiley se pot declara cei mai fericiți părinți, căci au o fiică minunată pe care o iubesc nespus și cu care se mândresc de câte ori au ocazia.

Deși recunosc că responsabilitățile îi copleșesc uneori, cei doi nu s-au gândit niciodată să angajeze o bonă. Chiar blondina a dezvăluit motivul pentru care ea și soțul ei au recurs la o asemenea decizie!

De ce a ales Gina Pistol să nu apeleze la ajutorul unei bone pentru fiica sa, Josephine

Gina Pistol are toate motivele de bucurie, având în vedere că este o soție iubită și o mamă împlinită. Chiar dacă a luat o pauză de la activitatea profesională, îndrăgita blondină își ocupă majoritatea timpului în creșterea micuței sale, Josephine. Ei bine, recent, ea a oferit un interviu televizat, unde a făcut mărturisiri inedite despre rolul de mamă.

Pe lângă aceste detalii, ea a mai spus și ce își dorește foarte mult pentru primul ei copil. Soția lui Smiley vrea ca fiica ei să crească sănătos și să nu îi simtă lipsa. Din acest motiv nu a apelat la ajutorul unei bone și încearcă pe cât posibil să se implice pe cont propriu în dezvoltarea fetiței. Chiar dacă mai are ajutor atunci când ea este ocupată, vedeta nu vrea să o ignore pe micuță, așa că petrece timp prețios cu ea.

„Dacă vrei să îți crești copilul sănătos, ca așa puteam să îl pasez unei bone, la bunici și îmi vedeam de viață și vreau să îmi cresc copilul sănătos. Să nu fiu înțeleasă greșit. Am ajutor, dar atunci când am de filmat ceva sau când am de făcut câteva drumuri și chiar nu pot să stau cu copilul, vine cineva și mă ajută. Atunci când sunt acasă, mă joc cu ea, ne îmbrățișăm, adică chiar și atunci când sunt acasă nu vreau să îmi ignor copilul”, a mărturisit Gina Pistol, în cadrul unei emisiuni televizate, conform spynews.ro.

Gina Pistol și fiica ei [Sursa foto: Instagram]

Prezentatoarea și Smiley, însoțiți de fiica lor în vacanțe

Cei doi soți sunt foarte implicați în ceea ce privește creșterea fiicei lor, iar acest lucru l-a observat toată lumea. Un alt detaliu care a atras atenția tuturor este faptul că prezentatoarea și soțul ei, Smiley, aleg să își petreacă vacanțele alături de micuță, ci nu în doi, așa cum mulți alții o fac.

Au decis acest lucru pentru a-și face împreună amintiri prețioase, pe care i le vor dezvălui lui Josephine când va fi mare.

„Ideea e că după fiecare vacanță, ea are câte un salt de creștere. Poate ea nu își va aminti foarte multe lucruri sau poate nu își va aminti de vacanțe până la o anumită vârstă, dar ne vom aminti noi”, a mai spus Gina Pistol, în cadrul aceluiași interviu televizat.

Gina Pistol împreună cu Smiley și fiica lor [Sursa foto: Instagram]