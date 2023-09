„Nu mai rezonez” Vestea pe care Gina Pistol le-a dat-o acum fanilor! Ce mesaj neașteptat a postat soția lui Smiley în mediul online. Are legătură cu trecutul ei: „A făcut tot ceea ce a putut”

In articol:

Gina Pistol este una dintre cele mai frumoase și apreciate femei din showbiz-ul românesc. Mai mult decât atât, prezentatoarea TV se bucură și de un număr impresionant de fani, pe rețelele de socializare.

Din acest motiv, adesea ea postează momente importante din viața ei. Atât cele plăcute, cât și cele mai neplăcute. Și de data aceasta a făcut la fel, când a ținut să le mărturisească fanilor un aspect important al vieții sale.

Vestea pe care Gina Pistol le-a dat-o acum fanilor: „Nu mai rezonez”

Gina Pistol se poate declara o femeie împlinită din orice punct de vedere. Pe plan profesional îi merg toate ca pe roate, iar în viața de familie nici nu se pune problema, căci are un soț iubitor și o fetiță minunată, cu care se mândrește de câte ori are ocazia.

Mai mult decât atât, vedeta este foarte apreciată și de publicul românesc, care o urmărește cu drag, de fiecare dată.

Din acest motiv, frumoasa blondină postează adesea momente importante din viața ei. Și de această dată a ținut să le mărturisească urmăritorilor un aspect al vieții sale. Astfel că a distribuit un mesaj care duce cu gândul la schimbările prin care a trecut de-a lungul timpului.

Mai exact, din cuvintele scrise reiese că nu mai rezonează cu o parte din trecutul ei, însă înțelege că toate încercările din viața sa au avut un scop foarte important pentru a deveni persoana de astăzi.

„Există atât de multe părți din sinele meu trecut cu care nu mai rezonez astăzi, dar o iubesc, o înțeleg. Acum știu să accept de ce a făcut anumite alegeri: Ea învăța, creștea, făcea tot ceea ce putea mai bine cu resursele pe care le avea la îndemână.

A făcut tot ceea ce a putut pentru ca eu să fiu astăzi aici și acum unde sunt și pentru asta, O ONOREZ!”, a fost mesajul pe care Gina Pistol l-a distribuit, pe contul ei oficial de Instagram.

Ce spunea Gina Pistol despre soțul ei, Smiley

În urmă cu ceva timp, în cadrul unui interviu, Gina Pistol a vorbit cu sinceritate despre partenerul ei de viață. Prezentatoarea TV și Smiley trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani de zile, iar din relația lor a rezultat și un copil, micuța Josephine, pe care o iubesc nespus.

Deși timpul a trecut rapid, iubirea dintre ei a rămas la fel de puternică ca în prima zi, iar acest lucru îl confirmă și frumoasa blondină. De asemenea, ea are numai cuvinte de laudă la adresa celui care i-a cucerit inima, astfel că mărturisește cu sinceritate că Smiley este un tătic implicat și responsabil, care o ajută foarte mult în creșterea micuței lor.

„Din fericire chiar am tras lozul câștigător când vine vorba de bărbatul de lângă mine. Andrei se implică foarte mult în creșterea fetiței noastre. Îi citește povești seara, îi cântă tot felul de cântece, nu ai treabă cu ei doi. Iar atunci când este plecat de acasă o sună seara prin video call să îi zică noapte-bună de fiecare dată. Plus că îi schimbă și pampersul, îi dă și de mâncare. Chiar nu mă plâng în privința acestui lucru. Am fost o norocoasă!”, a mărturisit Gina Pistol, în cadrul unui interviu, pentru click.ro.

