Fetita Zurli este preferata copiilor din toata Romania. Simpatica blondina imbracata colorat din cap pana in picioare si mereu pusa pe sotii face parte din Gasca Zurli si are mare lipici in randul micutilor, dar si la parinti si bunici, deopotriva.

Fetita Zurli are o energie debordanta. E mereu vesela, stie o multime de poezii si cantecele pentru copii de toate varstele, vine mereu cu idei de jocuri si activitati care sunt pe placul chiar si celor mai mofturosi pusti. Din 2010, zburdalnica Fetita Zurli si colegii ei, struniti bine de Tanti Prezentatoarea, aduc zambete pe buze copiilor din toata tara.

Fetita Zurli, numele real. Cum arata, de fapt, actrita din Gasca Zurli

Pe Fetita Zurli o recunoaste toata lumea, indiferent de varsta, dar care e numele real al actritei care o interpreteaza in fata publicului pe cea care poarta mereu pe cap doua cornete stilizate, pentru ca ii place la nebunie inghetata?

Numele real al Fetitei Zurli este Vero Caliman. Este o moldoveanca originara din orasul Roman, judetul Neamt.

Vero Caliman a absolvit Facultatea de Arte, sectia Actorie, la Universitatea Hyperion din Capitala, in 2010. Face parte din proiectul de mare succes Gasca Zurli din acelasi an, 2010. Fetita Zurli adora sa transmita tuturor "Pupici cu sclipici", este neastamparata si mereu pusa pe sotii.

Cine e Fetita Zurli din Gasca Zurli?

"Fetita Zurli este cea mai draguta fetita din lume! Ea e ca orice alt copil! Cel mai mult îi place sa cante și sa danseze, sa inventeze jocuri, sa asculte povești și sa manance înghetata și sa petreaca timp cu prietenii ei și sa mearga la gradinita și sa faca multe multe glume și sa...e o lista luuunga...! Îi place tare mult gluma cu „aucilica mamaliga”!", este descrierea ei de pe site-ul oficial al proiectului pentru copii, zurli.ro.