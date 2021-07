Admitere facultate sesiunea de toamnă 2021. La ce facultate te poți înscrie fără Bacalaureat. Șansă pentru candidații care au picat examenul de BAC

La ce facultate te poți înscrie fără Bacalaureat [Sursa foto: MediaFax Foto] 13:26, iul 20, 2021 Autor: Ioana Stan

Admitere facultate 2021. Elevii care nu au reușit să ia examenul de BAC nu au pierdut întreg anul, pentru că au șansa să se înscrie la facultate și fără Bacalaureat.

Admitere facultate 2021. Elevii care au picat Bacalaureatul, mai au o șansă în toamnă

Mai jos vă prezentăm lista facultăților la care te poți înscrie fără diploma de Bac.

Admitere facultate 2021[Sursa foto: MediaFax Foto]

Candidații care nu au reușit să promoveze examenul de Bacalaureat în sesiunea din iulie, mai au o șansă în toamnă. După sesiunea examenului de Bacalaureat din august, cei care reușesc să promoveze se pot înscrie la facultățile care au sesiune de înscriere în septembrie. Admitere facultate 2021 sesiunea de toamnă se face pe locurile rămase neocupate în sesiunea din iulie.

Majoritatea facultăților au sesiune de admitere 2021 în toamnă, până pe 25 septembrie.

La ce facultate te poți înscrie fără diploma de BAC. Lista facultăților care admit elevi fără examenul de Bacalaureat

Elevii care nu au reușit să promoveze examenul de Bacalaureat au șansa să se înscrie la facultate[Sursa foto: MediaFax Foto]

Ministrul Educației a anunțat că în acest an promovabilitatea examenului de BAC, după contestații, a fost de 69,8%. Sorin Cîmpeanu spune că au fost multe situații în care diferențele de punctaj au fost mari și se gândește la măsuri aplicate în cazul profesorilor care nu au corectat lucrările bine.

"Diferențele au fost din cauze umane. Avem subiectivism la absolut toate disciplinele. Baremul e foarte corect.

Aceste rezultate sunt mai bune decât în anii precedenți pentru că subiectele au fost corect formulate, iar baremul corect stabilit. Vom face analize concrete.

Prima măsură la care mă gândesc e ca profesorii care au corectat greșit să nu mai poată evalua niciodată", a declarat ministrul Educației.

Cei care nu au reușit să ia examenul de Bacalaureat în prima sesiune și nu reușesc nici în sesiunea din toamnă, ei au șansa să se înscrie la facultate fără BAC. Mai jos vă prezentăm o listă a facultăților la care te poți înscrie fără BAC. De precizat este faptul că cei care se înscriu la una dintre aceste facultăți au obligația să promoveze examenul de Bacalaureat până la terminarea studiilor.

1. Universitatea din Oradea

2. Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

- Domenii tehnice:

a) Tehnician proiectant în construcții de mașini;

b) Tehnician diagnostic auto;

c) Tehnician echipamente de calcul;

d) Analist programator;

e) Tehnician controlul calității produselor alimentare;

f) Tehnician nutriționist;

g) Tehnician laborant pentru protecția calității mediului.

- Domeniile Economic și Administrativ:

a) Agent comercial;

b) Asistent manager;

c) Detectiv particular.

- Domenii Design și Jurnalism:

a) Designer pentru publicitate;

b) Tehnoredactor.

- Domeniul de Asistentă Socială:

a) Asistent pentru ocrotirea persoanelor vârstnice;

- Domeniul Educație Fizică:

a) Instructor de aerobic și fitness

3. Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu

a) Mecanică – Tehnician operator mașini cu comandă numerică

b) Informatică – Analist programator

c) Energetică – Tehnician electroenergetician

d) Industrie alimentară – Tehnician controlul calității produselor agroalimentare

e) Servicii – Tehnician în activități de secretariat

f) Comerț – Agent comercial

g) Turism și alimentație – Organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții

h) Economic – Agent fiscal

e) Sănătate și asistentă pedagogică: Asistent medical generalist, farmacie, asistent medical balneo-fiziokinetoterapie și recuperare

j) Sport – Antrenor

4. Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București

5. Universitatea Ecologica din București

a) Grefier – 1 an

b) Inspector resurse umane – 1 an

c) Funcționar administrativ – 1 an

d) Tehnician kinetoterapeut – 2 ani

e) Antrenor în diferite ramuri sportive – 2 ani

f) Auditor de mediu – 1 an

g) Tehnician în protecția mediului (tehnician ecolog) – 1 an

h) Asistent relații publice și de comunicare – 1 an

i) Operator introducere, validare și prelucrare date – durată de studii 1 an și jumătate

j) Tehnician programare, lansare, urmărirea producției – durată de studii 1 an și jumătate

k) Funcționar economic – durată studii 1 an

l) Agent de asigurare – durată studii 1 an

m) Agent imobiliar – durată studii 1 an

6. Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad

7. Universitatea Hyperion din București

a) Administrația domeniului public și privat

b) Agent vamal

c) Arhivar

d) Asistent manager

e) Asistentă medicină dentară

f) Asistentă socială (profil pedagogic)

g) Cadastru și topografie

h) Contabilitate primară

i) Ghid turistic (o limbă străină)

j) Operator de date în sistem bancar

k) Organizator evenimente și protocol (o limbă străină)

l) Cameraman TV/ editor imagine și artă fotografică

m) Operator calculator

n) Operator sondaje și date statistice

o) Relații publice și organizare evenimente

p) Web-design și gaming

8. Universitatea Artifex din București

a) Agent comercial

b) Agent fiscal

c) Asistent de gestiune

d) Agent de turism – ghid

e) Funcţionar bancar

f) Tehnician activităţi comerciale

9. Universitatea Danubius din Galați

a) Agent Turism Ghid

b) Asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație

c) Asistent medical generalist

10. Universitatea Constantin Brancoveanu din Pitești

a) Asistent de gestiune

b) Asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație

c) Agent fiscal

d) Agent vamal

e) Funcționar bancar

f) Asistent manager

g) Asistent manager în unități hoteliere

h) Tehnician în comerț internațional

i) Tehnician nutriționist

j) Tehnician în activități comerciale

k) Tehnician în activități de secretariat

l) Agent comercial

m) Agent de turism – ghid

n) Organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții.