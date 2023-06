Al Pacino a devenit tată pentru a patra oară, la 83 de ani! Ce nume va purta băiețelul său și al iubitei sale, cu 54 de ani mai tânără?

In articol:

Al Pacino, în vârstă de 83 de ani și iubita sa cu 54 de ani mai tânără au devenit părinții unui băiețel. Celebrul actor american este acum tată pentru a patra oară, având încă trei copii din două relații anterioare.

Al Pacino și iubita sa, Noor Alfallah formează un cuplu de anul trecut, iar zvonurile cu privire la relația lor au apărut în aprilie 2022, când au fost văzuți luând masa împreună.

Noor Alfallah a devenit mămică pentru prima oară, însă Al Pacino a mai trecut de 3 ori prin aceste momente fericite. Starul american a împlinit vârsta de 83 de ani în luna aprilie a acestui an și mai are mai are trei copii, o fiică cu Jan Tarrant și gemeni cu Beverly D’Angelo.

Cum se va numi cel de-al patrulea copil al lui Al Pacino

Al Pacino și tânăra sa iubită, în vârstă de 29 de ani, au ales și numele micuțului. Băiețelu l lor se va numi Roman Pacino.

Informația a fost dată de agentul celebrului actor, Stan Rosenfield. De asemenea, Noor Alfallah a dat naștere unui băiețel perfect sănătos, după cum scrie People

Al Pacino nu și-ar mai fi dorit să fie tată la vârsta sa, însă astăzi a venit pe lume băiețelul său și al iubitei sale, mult mai tânără decât el.

Noor Alfallah este o tânără producătoare de film, care a mai avut relații cu bărbați mai în vârstă decât ea. Mama celui de-al patrulea copil al lui Al Pacino a fost iubita unor bărbați cunoscuți și înstăriți precum Mick Jagger, în vârstă de 79 de ani, sau Nicholas Berggruen, care are 61 de ani. În anul 2019, Noor a fost văzută în compania regizorului Clint Eastwood. Noora Alfallah și Alfredo James ”Al” Pacino s-au cunoscut în timpul pandemiei de coronavirus, potrivit Pagesix.com.

Al Pacino și iubita sa, Noor Alfallah [Sursa foto: Instagram]

Al Pacino a făcut un test de paternitate

Starul american nu a crezut că el este tatăl bebelușului iubitei sale, așa că a cerut un test ADN. Apropiații actorului povesteau, în urmă cu ceva timp, că Al Pacino se confrunta cu niște probleme de sănătate din cauza cărora nu ar fi fost posibil să o lase însărcinată pe tânăra sa iubită. De asemenea, actorul a aflat de sarcina partenerei sale abia după șase luni, când cei doi erau despărțiți. Însă se pare că până și Al Pacino s-a înșelat, căci testul a confirmat faptul că el este tatăl bebelușului.

„Faptul că am copii a ajutat foarte mult. Am știut în mod conștient că nu vreau să fiu absent ca tatăl meu. Am vrut să fiu acolo. Am trei copii. Sunt responsabil față de ei. Sunt o parte din viața lor. Când nu sunt, este supărător pentru mine, dar și pentru ei. Așa că asta face parte din viață și obțin multe din asta. Te scoate din zona de confort. Când fac un film și mă întorc, sunt uimit în primele douăzeci de minute. Oamenii ăștia îmi cer să fac lucruri pentru ei? Stai puțin. Uh-oh, este vorba despre ei! Acțiunile acestea mă satisfac. Îmi place!”, spunea Al Pacino, în urmă cu ceva timp.