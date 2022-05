Albert, primele declarații după ce a părăsit "Casa Iubirii". A avut un mesaj tranșant pentru concurenți: "Nu călcați pe cadavre!"

In articol:

Gala de duminică s-a încheiat cu o eliminare neașteptată. Albert, ultimul băiat care a pășit în "Casa Iubirii", a trebuit să părăsească competiția, în urma votului dat de public.

Citeste si: Ce anunț a făcut Andreea Mantea în ziua în care David, băiețelul ei, a împlinit 7 ani: "Vă împărtășesc această fericire. Doamne, mi-am dorit toată viața asta"

Albert a părăsit "Casa Iubirii"

S-a lăsat cu emoții puternice în ultima gală a show-ului matrimonial de la Kanal D. Maria, Kinga și Albert au fost în pericol de eliminare, după ce s-au făcut nominalizări. Cel care a primit cele mai puține voturi din partea publicului a fost, însă, ultimul dintre ei. Albert a părăsit emisiunea, dar nu înainte de a le transmite un ultim mesaj concurenților rămași.

Maria, Kinga și Albert [Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Jador, dezvăluiri din culisele divorțului dintre Simina Loica și Alex Zănoagă! Alex Bobicioiu s-ar fi cuplat cu bruneta: „Daca vezi ce mesaj mi-a dat Bobi...”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Albert Oprea [Sursa foto: Captură KANAL D]

Albert, primele declarații după ce a fost eliminat din "Casa Iubirii"

Andreea Mantea i-a oferit posibilitatea lui Albert de a le transmite un ultim mesaj concurenților rămași în competiție. Tânărul i-a îndemnat pe foștii lui colegi de platou să fie sinceri și să nu calce pe cadavre, pentru a-și atinge scopul: "Nu am foarte mari regrete, decât pe cele pe care vi le-am spus, repet acum, când plec, că n-am avut nicio intenție rea și n-am avut de gând sub nicio formă să fac rău cuiva. Am avut intenții pure. Sunt om, am avut o ieșire cu băieții, e normal, la nervi. Am vorbit un pic mai apăsat.

Citeste si: Ștefania, primele declarații după ce a fost eliminată din Casa Iubirii! Îi lipsește Cristian? "Te invit să îmi spui direct ce ai simțit pentru mine"| EXCLUSIV

Chiar am vrut să cunosc pe cineva aici, nu s-a putut, poate altădată sau în afară. Vreau să îi felicit pe toți care sunt aici, să le doresc numai bine și să meargă cât mai departe, să-și găsească sufletul pereche. Tuturor le spun să fie sinceri, să fie ei înșiși. Și nu călcați pe cadavre niciodată! Fiți oameni, mai presus de orice! Atât!", a declarat Albert, imediat după eliminare.